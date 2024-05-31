台積電ADR周四續跌0.89% 換算台幣留在千元以下
台積電ADR周四繼續下跌0.89%，收在152.96美元，換算台幣留在千元以下，較台北交易溢價18.45%。費城半導體指數同日也下跌0.88%。
周四美國股市三大指數均收跌。道瓊工業指數下跌330.06點或0.86%，收在38,111.48點；標普500指數下跌31.47點或0.60%，收在5,235.48點；那斯達克指數下跌183.50點或1.08%，收在16,737.08點。
台灣加權股價指數周四下跌298.02點，收在21,364.48點，台積電跌2.22%，收在838.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 180.41 +0.09 158.50 +13.82
中華電 CHT 126.61 +1.17 126.00 +0.48
台積電 TSM 992.62 -0.89 838.00 +18.45
聯電 UMC 56.26 +1.05 55.80 +0.83
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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