標普500指數跌至逾兩周低點…那指下跌逾1% 高利率擔憂衝擊市場

美國股市周四收跌，那斯達克指數下跌超過1%，科技股領跌，此前Salesforce發布令人失望的財測，跌勢拖累大盤。

道瓊工業指數下跌330.06點，或0.86%，至38,111.48點。標普500指數下跌31.47點，或0.60%，收於5,235.48點，為5月13日以來最低。那斯達克指數下跌183.50點，或1.08%，至16,737.08點。

投資人還消化了美國第1季經濟增速低於此前預期的數據。另一份報告顯示，上周初請失業金人數增幅超過預期。

Salesforce大跌19.7%，由於雲端運算和企業業務產品的客戶支出疲軟，該公司此前一天公布的第2季利潤和營收預測低於市場預期。

標普500指數科技股下跌2.5%，給指標股指造成最大拖累。通信服務類股下跌1.1%，標普500指數其他類股收漲。

美國商務部的報告顯示，美國第1季經濟成長速度比之前預估的要慢，消費者支出和設備支出遭下修，衡量通膨的一個關鍵指標也被下修，這讓美國聯準會可能有空間在今年底前至少降息一次。

Nationwide投資研究主管Mark Hackett稱：「通常情況下，你會預期市場將因國內生產總值（GDP）下修而上漲，因為這預示經濟正在放緩，聯準會的工作已經完成，我們可以降息了。但今天的反應並非如此。」

「所以，我有點驚訝，但也不是那麼驚訝，因為在經歷了六周的上漲之後，我們看到一些盤整或在一段時間內呈橫盤走勢，這是非常健康的。」

美國公債殖利率在數據公布後下降。芝商所的FedWatch工具顯示，聯準會9月降息至少25個基點的可能性從數據公布前的48.7%上升至50.4%。公債殖利率在本周早些時候創下數周新高。

戴爾盤後公布上季罙報，股價下跌逾12%。常規交易時段結束時，該股下跌5.2%。

惠普（HP）在常規交易時段跳漲17%，此前公布的第２季營收優於預期。

特斯拉上漲1.5%，此前媒體報導，該公司正準備在中國大陸註冊其「全自動駕駛」軟體（FSD）。

零售商百思買上漲13.4%，此前該公司季度利潤超過預期。百貨連鎖店Kohl's下調年度銷售和利潤預測，股價暴跌22.9%。