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SK集團會長離婚 判付前妻355億
韓聯社等韓媒卅日報導，首爾高院家事庭當天就南韓ＳＫ集團會長崔泰源，以及南韓故總統盧泰愚女兒、美術館「蝴蝶藝術中心」館長盧素英的離婚財產分割案做出二審判決，裁定崔泰源向盧素英支付一點三八○○兆韓元（台幣約三五五億元），另賠償廿億韓元（台幣約五一三八萬元）的精神損害。崔的律師表示將上訴。
跟前年十二月的一審判決（財產分割金額六六五億韓元、賠償金一億韓元）相比，崔泰源需向盧素英支付的金額大增，而且崔泰源因此被分割的財產金額，創南韓史上離婚案新高。
首爾高院指出，崔、盧分居後，崔泰源為與ＴＮＣ基金會主席、即崔婚外情對象金喜英保持事實婚姻關係而花費逾二一九億韓元（台幣約五點六二億元），甚至向這名「小三」提供無法計算的財產性利益。據此認定一審精神損害賠償金太低。
一審未將崔泰源持有的集團控股公司ＳＫ股票納入分割對象，二審則認定其中有盧素英的「貢獻」，因此股票亦屬財產分割對象。
高院認為，考量盧泰愚曾為崔泰源岳父、已故ＳＫ集團前會長崔鍾賢的商業活動提供保護傘及後盾，替該集團的經營成功提供無形幫助，應認定盧素英為ＳＫ集團提升價值以及從事商業活動有所貢獻，故崔泰源的全部財產皆列入分割對象。
崔、盧在盧泰愚就任總統時的一九八八年九月結婚，婚後生育三名子女。但崔泰源二○一五年透過媒體宣布有私生女，並明言將與盧素英離婚。崔二○一七年申請離婚調解，但因雙方未能達成協議，最終訴請離婚。
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