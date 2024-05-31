聽新聞
test
0:00 / 0:00

美首季GDP成長下修至1.3% 通膨仍黏著…Fed降息規劃舉棋不定

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國第1季GDP修正值，換算成年增率後僅成長1.3%，低於初估的1.6%，顯示今年來經濟成長動能嚴重流失，主因消費支出大幅下修；通膨率則比初估值微幅下修。 （歐新社）
美國第1季GDP修正值，換算成年增率後僅成長1.3%，低於初估的1.6%，顯示今年來經濟成長動能嚴重流失，主因消費支出大幅下修；通膨率則比初估值微幅下修。 （歐新社）

美國商務部經濟分析局30日公布今年第1季實質國內生產毛額（GDP）修正值，換算成年增率後僅成長1.3%，大致符合市場預期，但低於初估的1.6%，進一步顯示今年來經濟成長動能嚴重流失，主因消費支出大幅下修；通膨率則比初估值微幅下修。

經濟降溫，通膨黏著，使聯準會（Fed）的降息規劃仍處於兩難窘境。美國公債殖利率早盤應聲下降4基點。

美國GDP與個人消費變動
美國GDP與個人消費變動

第1季GDP年增率修正值實際為1.25%，經四捨五入後為1.3%，還不到去年第4季時3.4%成長率的一半。

在GDP四大項目中，個人消費支出年增率由2.5%大幅下修到2%，且低於預估的2.2%，以及去年第4季時的3.3%增幅；產品消費減少1.9%（初估減少0.4%），耐久財消費更劇減4.1%；服務類消費增加3.9%（初估增加4%）。個人消費對GDP成長率的貢獻度由1.68個百分點縮小到1.34個百分點，是GDP遭到下修的主要原因。

民間投資年增率維持3.2%不變（去年第4季為0.7%），對GDP成長率貢獻度由0.56百分點提高到0.57百分點。對外貿易方面，出口及進口成長率都上修，上季淨出口對GDP成長率貢獻度由負0.86百分點降到負0.89百分點。政府支出年增1.3%（初估為1.2%），貢獻度為0.23個百分點。

GDP價格指數年增3%，比初估及市場預估的3.1%略低，但遠高於去年第4季時的1.6%年增率；核心個人消費支出（PCE）平減指數上升3.6%，比初估及市場預估的3.7%略低，但遠高於去年第4季時的2.0%年增率。另外，美國勞工部同日公布，最新一周（5月25日止）首次申領失業給付人數為21.9萬人，比前周的21.5萬人小幅增加；前周（5月18日止）連續申領人數為179.1萬人，比之前略減3,000人。

經濟學者指出，GDP修正值凸顯出今年初經濟動能流失，主因利率居高，疫情期間的超額儲蓄耗盡，以及所得成長減緩，壓制家庭及企業支出。不過市場人士更關注31日將公布的4月個人消費支出及通膨率報告，藉以評估Fed的降息路徑。

成長率 通膨

延伸閱讀

AI帶動出口強勁需求 主計總處大幅上修今年經濟成長率3.94%

韓國年輕世代哀窮、有錢的永遠都是上代人？專家剖析經濟發展：福禍相依

出口強勁 IMF調高中國GDP增幅至5%

降息前景黯淡 歐股收跌

相關新聞

美首季GDP成長下修至1.3% 通膨仍黏著…Fed降息規劃舉棋不定

美國商務部經濟分析局30日公布今年第1季實質國內生產毛額（GDP）修正值，換算成年增率後僅成長1.3%，大致符合市場預期...

SK集團會長離婚 判付前妻355億

韓聯社等韓媒卅日報導，首爾高院家事庭當天就南韓ＳＫ集團會長崔泰源，以及南韓故總統盧泰愚女兒、美術館「蝴蝶藝術中心」館長盧...

全球主權債發行額飆高 美、英、歐6月淨規模上看3,400億美元

全球債市6月將面臨今年來最高的主權債券淨發行額，此時正值經濟數據讓降息前景不明，這會考驗投資人迄今對債券的強烈興趣。

美貨幣供給M2不減反升 年增0.6% 一年多首見

美國貨幣供給量的軌跡發生重大變化：最新數據顯示，4月份M2較去年同期增加0.6%，是一年多來首見。M2衡量的貨幣供給量包...

Fed「高盛幫」官員+1 前合夥人接任克里夫蘭聯準銀行總裁

克里夫蘭聯邦準備銀行29日宣布，已選定高盛前合夥人哈瑪克（Beth Hammack）8月起接任總裁，成為克里夫蘭聯準銀行...

惠普PC銷售成長兩年首見 上季營收減幅縮小 優於預期

個人電腦（PC）大廠惠普（HP）上季營收減幅縮小且優於預期，個人電腦銷售更出現兩年來首見成長，強化市況回穩的希望，同時看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。