Fed「高盛幫」官員+1 前合夥人接任克里夫蘭聯準銀行總裁

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

克里夫蘭聯邦準備銀行29日宣布，已選定高盛前合夥人哈瑪克（Beth Hammack）8月起接任總裁，成為克里夫蘭聯準銀行第四位女總裁，也是最新一位出身高盛的Fed決策官員。

52歲的哈瑪克8日21日起將出任克里夫蘭聯準銀總裁，一進入Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）就有決策投票權，現任總裁梅斯特預定6月30日卸任，因此仍會參加6月11~12日的利率決策會議。在哈瑪斯上任前這段時間，克里夫蘭聯準銀總裁職責將由第一副總裁梅德暫代。

哈瑪克1993年加入高盛，任職30年，資歷涵蓋金融、資本市場及風險管理，三個月前已離開高盛。知名Fed觀察家、SGH總體顧問公司首席美國經濟學家戴伊認為，哈瑪克的經歷讓她能在決策時考量到一般民眾的利益。

哈瑪克對貨幣政策的公開發言不多，Fed觀察家也不太清楚她對經濟的看法，但RBC資本市場公司美國利率策略主管葛溫預期，她不會一開始就偏鴿或偏鷹，立場應會隨情勢改變。梅斯特向來是Fed最知名的鷹派官員之一，上周表示希望「再看到好幾個月」的數據顯示通膨下滑後，再行降息。

哈瑪克也成為最新一位出身高盛的Fed決策官員，加入費城聯準銀總裁哈克、明尼亞波利斯聯準銀總裁卡斯哈里的行列。之前曾在高盛任職的前任官員，還包括達拉斯聯準銀前總裁卡普蘭、紐約聯準銀前總裁杜雷等人。

根據Fed最近年報，克里夫蘭聯準銀總裁2022年薪資為45.46萬美元。

Fed 美國

延伸閱讀

高盛：鴻海AI伺服器需求大 目標價從201元上調至227元

鴻海目標價升至227元 高盛「三大理由」分析強勁潛力

高盛West Street借貸基金完成募資 新一輪規模逾200億美元

Fed官員退休前贈言 梅斯特：預測前景愈來愈難

相關新聞

美首季GDP成長下修至1.3% 通膨仍黏著…Fed降息規劃舉棋不定

美國商務部經濟分析局30日公布今年第1季實質國內生產毛額（GDP）修正值，換算成年增率後僅成長1.3%，大致符合市場預期...

SK集團會長離婚 判付前妻355億

韓聯社等韓媒卅日報導，首爾高院家事庭當天就南韓ＳＫ集團會長崔泰源，以及南韓故總統盧泰愚女兒、美術館「蝴蝶藝術中心」館長盧...

全球主權債發行額飆高 美、英、歐6月淨規模上看3,400億美元

全球債市6月將面臨今年來最高的主權債券淨發行額，此時正值經濟數據讓降息前景不明，這會考驗投資人迄今對債券的強烈興趣。

美貨幣供給M2不減反升 年增0.6% 一年多首見

美國貨幣供給量的軌跡發生重大變化：最新數據顯示，4月份M2較去年同期增加0.6%，是一年多來首見。M2衡量的貨幣供給量包...

Fed「高盛幫」官員+1 前合夥人接任克里夫蘭聯準銀行總裁

克里夫蘭聯邦準備銀行29日宣布，已選定高盛前合夥人哈瑪克（Beth Hammack）8月起接任總裁，成為克里夫蘭聯準銀行...

惠普PC銷售成長兩年首見 上季營收減幅縮小 優於預期

個人電腦（PC）大廠惠普（HP）上季營收減幅縮小且優於預期，個人電腦銷售更出現兩年來首見成長，強化市況回穩的希望，同時看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。