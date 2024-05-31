Fed「高盛幫」官員+1 前合夥人接任克里夫蘭聯準銀行總裁

克里夫蘭聯邦準備銀行29日宣布，已選定高盛前合夥人哈瑪克（Beth Hammack）8月起接任總裁，成為克里夫蘭聯準銀行第四位女總裁，也是最新一位出身高盛的Fed決策官員。

52歲的哈瑪克8日21日起將出任克里夫蘭聯準銀總裁，一進入Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）就有決策投票權，現任總裁梅斯特預定6月30日卸任，因此仍會參加6月11~12日的利率決策會議。在哈瑪斯上任前這段時間，克里夫蘭聯準銀總裁職責將由第一副總裁梅德暫代。

哈瑪克1993年加入高盛，任職30年，資歷涵蓋金融、資本市場及風險管理，三個月前已離開高盛。知名Fed觀察家、SGH總體顧問公司首席美國經濟學家戴伊認為，哈瑪克的經歷讓她能在決策時考量到一般民眾的利益。

哈瑪克對貨幣政策的公開發言不多，Fed觀察家也不太清楚她對經濟的看法，但RBC資本市場公司美國利率策略主管葛溫預期，她不會一開始就偏鴿或偏鷹，立場應會隨情勢改變。梅斯特向來是Fed最知名的鷹派官員之一，上周表示希望「再看到好幾個月」的數據顯示通膨下滑後，再行降息。

哈瑪克也成為最新一位出身高盛的Fed決策官員，加入費城聯準銀總裁哈克、明尼亞波利斯聯準銀總裁卡斯哈里的行列。之前曾在高盛任職的前任官員，還包括達拉斯聯準銀前總裁卡普蘭、紐約聯準銀前總裁杜雷等人。

根據Fed最近年報，克里夫蘭聯準銀總裁2022年薪資為45.46萬美元。