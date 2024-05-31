美貨幣供給M2不減反升 年增0.6% 一年多首見

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國貨幣供給量的軌跡發生重大變化：最新數據顯示，4月份M2較去年同期增加0.6%，是一年多來首見。M2衡量的貨幣供給量包括貨幣、硬幣、銀行儲蓄存款、貨幣市場共同基金餘額等等，可以反映通膨的壓力。

這次的成長幅度儘管不大，卻是2022年11月以來首見。M2供給減少，與聯準會對貨幣緊縮政策開始從金融體系抽走資金的說法吻合，而M2出現最大減幅（4.5%）的時機恰好是一年前。

雖然M2好幾個月都出現年減幅，卻一直穩站在20兆美元以上，目前的20.86兆美元遠遠高於疫前。市場上對於貨幣總量異常偏高的論調從未改變。

這是因為聯準會在疫情肆虐時，向經濟注入了大量現金，包括央行的購債計畫、政府的經濟刺激支票，以及慷慨的商業貸款。M2最近回升，表明仍然有過多的資金追逐太少的商品和服務。

德意志銀行全球經濟主管瑞德在29日的報告中說，過剩的流動性和儲蓄仍可能滲透到整個金融體系。他認為這是經濟成長的正面訊號。

聯準會 貨幣

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