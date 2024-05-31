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比預定時程晚了兩年…已開發國氣候融資達標

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

經濟合作發展組織（OECD）指出，富裕國家終於在2022年達到十多年前所承諾的，每年協助貧窮國家對抗暖化的氣候融資最低金額，但比預定的時程晚了兩年。

英國金融時報（FT）報導，OECD 29日表示，已開發國家2022年投入氣候融資的金額為1,159億美元，首次達到年度總額目標。該承諾是由富裕國家在2009年哥本哈根氣候變遷會議時許下，當時承諾，在2020年前，每年集體提撥至少1,000億美元，作為開發中國家因應氣候變遷的資金。

根據氣候政策倡議組織（Climate Policy Initiative）去年的報告，為達到巴黎協定將全球平均氣溫較工業化前水準的升幅限制在攝氏1.5度的理想值，且不超過2度的目標，估計2030年前全球必須支出每年9兆美元的氣候融資資金。雖然2022年的金額已達標，但離該目標還很遙遠。

路透報導，氣候融資將是今年11月亞塞拜然COP29氣候峰會的焦點主題，各國將協商並提出2025年後，預計替代目前每年1,000億美元的全球氣候融資新目標。

OECD表示，過去十年來，每年氣候融資總額的成長，多由以政府補助款或開發銀行的多方融資為形式的政府資金所帶動。

巴黎協定 氣候變遷 開發中國家

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