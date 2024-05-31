星國擬擴充資料中心
新加坡正計劃擴大境內資料中心容量逾三分之一，以維持區域樞紐地位，但為達到永續發展，將尋求採用更環保的供電方式。
新加坡通訊及新聞部長普傑立30日表示，該國計劃短期內再分配約300千瓩（MW）的發電容量，和將另外再200MW的再生能源發電容量，用於資料中心。共新增的500MW將相當於比目前的1,400MW增約35%。
新加坡境內現有逾70座資料中心，但因高耗電和耗水的環保疑慮，該國直到最近一直限制新設資料中心，迫使部分營運商改赴馬來西亞和印尼等鄰國落腳。
普傑立未詳述時程安排，也未表示之後是否還會再擴大容量，只表示大部分情況將取決於能源轉型進展。為確保對環境友善，政府在審核時，將會尋求配備最新冷卻解決方案和設備的高效能設施，以及與低碳能源供應商合作的提案。
另一方面，Google同日則承諾要在馬來西亞投資20億美元，建造該公司在當地的首座資料中心和雲端設施。
大馬貿易部表示，Google的資料中心和雲端設施將支撐該國26,500個就業機會。
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