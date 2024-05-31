白宮力挺興建大型核電廠 達成對抗氣候變遷的目標

經濟日報／ 編譯黃淑玲陳律安／綜合外電
美國白宮力挺興建大型核電廠，以利用核能這項減碳工具，達成對抗氣候變遷的目標。 （歐新社）
美國白宮力挺興建大型核電廠，以利用核能這項減碳工具，達成對抗氣候變遷的目標。 （歐新社）

美國白宮力挺興建大型核電廠，成立專家小組協助相關產業因應建設時可能面臨的風險，以利用核能這項減碳工具，達成對抗氣候變遷的目標。

彭博資訊報導，在白宮29日一場國內核能部署高峰會上，拜登政府宣布成立專家小組，聚焦於支援大型核電廠的建設，並避免工程延誤。根據美國核能產業組織「核能研究所」（NEI）的資料，目前一些公用事業公司正在考慮興建大型核電廠。

白宮與能源部的氣候、科學與能源政策專家所組成的小組，將與各計畫的開發商、工程、採購與營建業者及公用事業等充分合作。

美國陸軍則將在近期內，對特定設施裝設先進核反應爐以進行供電徵求反饋。白宮表示，小型模組化反應爐和微反應爐提供的能源，更能抵禦實體和網路攻擊、自然災害和其他挑戰。

美國最新一座商轉的大型核電廠，是南方公司（Southern Co.）位於喬治亞州的沃格特（Vogtle）核電廠第四號機組，這座核電廠工期延誤七年，而且超出預算160億美元。

白宮支持核能發展，拜登政府說，美國為達成氣候及潔淨電力目標，少不了核能。自2013年起，因不敵較便宜的天然氣和再生能源發電，美國陸續關閉了12座核子反應爐。拜登政府已制定電力產業要在2035年以前達到無碳的目標，美國2050年前要成為淨零碳排經濟體。

擁護核能者表示，核能技術對提供大量、不中斷、且零碳排的電力供應至關緊要，可滿足資料中心與電動車激增的電力需求，並兼顧總統拜登2050年底前的脫碳目標。國家氣候顧問柴迪說：「在應對氣候的關鍵性十年裡，我們需要盡可能翻出脫碳工具，並實際應用。」

然而批評者擔心，全美各地核電廠儲存的放射性核廢料不斷堆積，警告這對人體健康和自然造成潛在風險，尤其是在反應爐發生事故或故障時。

核能 核電 美國

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