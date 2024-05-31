惠普PC銷售成長兩年首見 上季營收減幅縮小 優於預期

個人電腦（PC）大廠惠普（HP）上季營收減幅縮小且優於預期，個人電腦銷售更出現兩年來首見成長，強化市況回穩的希望，同時看好企業開始升級換機潮及人工智慧（AI）效能的PC展望，增添景氣回升的樂觀訊號，激勵股價在美股30日早盤漲逾10%。

惠普主要台灣代工廠為廣達（2382）、仁寶、英業達，隨著惠普AI PC需求升溫，供應鏈營運可望大吞補丸。

惠普個人系統部門業績表現

在止於4月底的年度第2季，惠普淨利年減42.2%至6.07億美元，經調整後每股盈餘（EPS）為82美分，營收年減0.8%至128億美元，為連續第四季下滑，但都高於市場預期，營收減幅也收斂。

其中，包含PC的個人系統部門上季營收成長3%至84.3億美元，高於分析師預期，且扭轉2022年5月來營收年比持續下滑的窘境，主要靠商業銷售成長6%至62.4億美元，消費者銷售則年減3%至22億美元。

惠普表示，已從多個產業贏得重要交易，企業正在升級PC，以便運作微軟Windows 11作業系統。執行長羅爾斯（Enrique Lores）表示，學校與企業的換機潮帶動上季銷售，「這些交易給了我們信心，預期這股趨勢將持續，預期下半年度（今年5月初到10月底）將強於上半年度」。

羅爾斯也看好AI裝置前景，但預期對本季的影響有限，而在下半年度的PC出貨量預估中，AI PC將約占10%，需求來自消費者與商業面，但到2025年將大幅增強，在推出三年後AI PC出貨占比將攀升至50%左右，商用銷售的占比愈來愈高。

IDC分析師烏布蘭尼指出，除出貨量成長，AI PC價格預料也較高，為PC和零組件供應商帶來更多機會。

英業達指出，今年包括英特爾、超微及高通採用的ARM架構等主要平台的AI PC都將問世，但後續在市場推廣的成效，仍得視實際應用導入如何。至於市場滲透率，今年尚屬「試水溫」階段，明年起才會有更明顯的推進。

廣達表示，第2季AI PC出貨量相對有限，相關應用仍在起步階段，預期商業機種將先行，消費性機種跟進，受惠PC、Windows10換機潮等動能驅動，對未來幾年產品升級趨勢樂觀看待。

另外，惠普上季印表機事業營收則年減8%到44億美元，約符合預期，但該公司預期將在下半年度趨穩，部分是因比較基期較低。