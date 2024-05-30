路透：特斯拉準備向中國當局註冊FSD 目標年底前在當地上市

路透引述知情人士報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）正準備向中國當局註冊其全自動輔助駕駛（FSD）功能，以期在年底前於當地推出這項先進功能。

消息人士透露，特斯拉也正考慮對中國的車主，以月訂閱制的形式販售FSD這套軟體。

知情人士說，若特斯拉成功向中國工信部完成註冊，將為員工可在大陸公共道路對FSD進行內部測試鋪路，進而在未來數月，向大陸車主發布這項升級。目前特斯拉在中國只提供兩款較基礎的自駕輔助系統。

若特斯拉得以在大陸銷售FSD，將成為新的營收來源。在大陸電動車業者擴大價格戰之際，特斯拉今年前四個月銷量銳減7.6%。

上海顧問業者汽車前瞻執行董事張豫說，特斯拉在中國推出FSD，將為同業帶來須加速研發的壓力。