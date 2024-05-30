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新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

聯準會降息希望消退 亞股隨美股跌勢普遍收低

中央社／ 香港30日綜合外電報導

美國公債殖利率續升和聯邦準備理事會（Fed）降息希望持續消退等疑慮拖累美股昨天收跌後，亞洲股市今天追隨美股跌勢普遍收低，延續前一日跌勢。

法新社報導，在美國經濟數據優於預期和聯準會官員警告不急著降息的背景下，股市下挫、延續逾一週以來的拋售潮。

美國財政部標售公債的第2天買氣仍疲弱，使得與基準利率多呈現正向關係的美國公債殖利率延續近來的上升勢頭。

美國公債殖利率升高為美元帶來上行壓力。但隨著外界臆測日本央行日本銀行將再度升息，美元對日圓回貶。日本銀行今年3月進行17年來首度升息。

投資人正關注美國預計明天公布的重要數據、個人消費支出物價指數（PCE），這是聯準會偏好的通膨指標。他們希望從中看見物價受到控制，以便決策官員得以寬鬆貨幣政策的跡象。

聯準會在其「褐皮書」（Beige Book）經濟狀況調查報告中指出，展望變得更加黯淡，美國民眾的非必需消費支出降溫，消費者對價格變得更敏感。另一方面，新增就業人口數大致上也僅少量、甚至微不足道。

不過，這項報告提供了一點希望，即聯準會緊縮政策的立場正在發揮一些作用，但由於通膨頑強地遠高於2%目標，降息希望仍低。

美股3大指數昨天均收跌，道瓊工業指數跌逾1%。

亞股隨美股跌勢普遍收低。東京、香港、首爾、威靈頓、台北均下挫超過1%；上海、新加坡、馬尼拉及雅加達也收跌。

聯準會多位官員表示，希望看到更多能使他們相信通膨正回落至2%的數據，這些談話打壓外界對聯準會放寬貨幣政策的希望。

最新發表談話的官員是亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic），他認為聯準會可能在今年底前降息1次，儘管他密切關注的許多指標都指向正確方向。

美國 美股 聯準會

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