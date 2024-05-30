Google砸近650億投資馬來西亞 建資料中心發展雲端

馬來西亞政府今天表示，Google（谷歌）將投資20億美元（約新台幣649億元）建造在當地的首座資料中心。成為又1家為了尋找成長機會而在區域進行投資的科技業巨擘。

法新社報導，馬來西亞政府說，Google這項投資，將在多個行業合計創造2萬6500個就業機會，包括在醫療保健、教育和金融。

就在幾天前，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）才為當地半導體產業設定至少1070億美元的投資目標。

安華還曾在4月宣布，他計劃在馬來西亞建立東南亞最大的積體電路（IC）設計園區，藉由提供減稅、補貼等等獎勵措施來吸引全球科技公司和投資者。

Google和其母公司Alphabet的總裁暨投資長波拉特（Ruth Porat）表示：「Google在馬來西亞的首座資料中心和雲端服務據點，是我們目前為止在當地最大的投資計畫。13年以來，Google一直自豪地稱馬來西亞為家。」

波拉特還說，這項投資建立在Gooelg與馬來西亞政府的合作夥伴關係之上，合作目的是推進大馬的「雲端優先政策」，包括要有一流的網路安全標準。

馬來西亞投資、貿易暨工業部（MITI）部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Abdul Aziz）表示，這筆投資「將顯著推進」大馬2030年總體規畫中概略提出的數位雄心。

東姑賽夫魯指出，Google的資料中心和雲端據點，「將使我們的製造業和服務業有能力運用人工智慧（AI）和其他先進科技，來提升自身在全球價值鏈的地位」。

另家美國科技業巨擘微軟（Microsoft）本月初已宣布，將在馬來西亞投資22億美元（約新台幣714億元）發展AI和雲端運算。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在訪問東南亞的行程當中，也承諾在泰國和印尼投資數十億美元。