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墨比爾斯改口看好陸股 續捧台股、台積電

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
擁有「新興市場教父」稱號的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）。路透
擁有「新興市場教父」稱號的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）。路透

有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）4曾月呼籲避開中國大陸股票，但30日改口表示陸股現在「又看起來不錯了」，因為最近的反彈顯示市場信心。墨比爾斯也預期台股仍將表現出色，繼續看好台積電。

墨比爾斯30日說，他約三、四周前已改為而看好中國大陸股市，偏愛當地科技硬體公司，以及小米這類正發展成為全球品牌的公司。他也青睞中國大陸電動汽車製造商，認為一些公司「優於」特斯拉。

現在自己開設莫比爾斯資本合夥公司的墨比爾斯，計劃在今年9月推出一檔新的新興市場基金，最低投資額50萬美元。

墨比爾斯4月時說，由於北京當局政策變化和經濟放緩，中國大陸股票「實際上並沒有那麼有吸引力」，而且「沒有那麼多想要逢低承接的標的」。

新興市場 陸股

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