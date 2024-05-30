豐田汽車4月銷量與產量雙降 Prius是主因
豐田汽車周四表示，今年4月的銷量和產量不增反減，主因是Prius暫停交付，以及日本和中國大陸市場陷入低迷，抵消了歐洲和北美車市兩位數的成長佳績。
包括子公司大發汽車和Hino Moteros在內，全球銷量較去年同期減少4.5%至835,788輛。大陸地區銷量下降27%，日本下降14%，即使歐洲和北美分別成長20%和16%也無濟於事。
全球產量萎縮8.8%到816,601輛。
在止於3月底的上年度，豐田的產量、銷量和股價刷新歷史記錄。當期賣出1,110萬輛車，營業利潤達5.4兆日圓（約343億美元），這是日企首見突破5兆日圓大關，股價飆升一倍在3月22日漲到創新高的3,872日圓，但那之後至今下跌約14%。
全球汽車業轉向電池驅動的電動車，對這家全球最大汽車製造商構成挑戰。隨著電動車的人氣下滑，混合動力車重新受到歡迎，豐田加倍押注其「多路徑」策略，已推出能使用氫氣、汽油及替代燃料的原型引擎。它比傳統引擎小，但更強力，也更高效，特別適合下一代使用電池電動車製造平台的插電式混合動力車。
根據共同社報導，豐田計劃6月14日左右重新開始在國內交付Prius。該公司4月召回135,000輛Prius，因該車型傳出後車門在行駛間會突然自行開啟。
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