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黑人遭嫌體味太重全被趕下機！乘客怒告美航「公然種族歧視」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國8名黑人今年1月搭乘美國航空時，遭機組員嫌棄「體味太重」而被趕下機，其中3人憤而於29日向美國航空提告種族歧視。路透
美國8名黑人今年1月搭乘美國航空時，遭機組員嫌棄「體味太重」而被趕下機，其中3人憤而於29日向美國航空提告種族歧視。路透

美國8名黑人今年1月搭乘美國航空時，遭機組員嫌棄「體味太重」而被趕下機，其中3人憤而於29日向美國航空提告種族歧視。對此美航發聲明表示，正在調查此事，強調上述指控與公司核心價值不符。

BBC報導，這8名黑人今年1月5日搭乘美航832航班，準備從鳳凰城飛往紐約甘迺迪國際機場，他們彼此不認識，也沒有坐在一起，但飛機還沒起飛就紛紛被請下機。

其中3人包括傑克森（Alvin Jackson）、約瑟夫（Emmanuel Jean Joseph） 和維爾（Xavier Veal）在聯合聲明中表示，「美航因為我們是黑人而將我們單獨挑出來，讓我們難堪並羞辱我們。」

他們稱，一名航空公司員工告訴他們，因為一名白人男性空服員抱怨其中一名乘客有體臭，所以要求他們離開飛機。

他們說，美航沒有任何正當理由，就將他們趕下機，指控美航在將他們帶下飛機時，實施「公然且令人震驚的種族歧視」。

由於美航當晚沒有其他可用航班，8人在約1小時後被重新允許登機。訴訟指控，此時機師向乘客表示，由於他們的體味問題導致航班延誤，但「事實上，沒有一個原告有令人厭惡的體味」，稱重新登機後「得忍受大部分白人乘客的目光，認為他們是造成嚴重起飛誤點的原因。」

美航發布聲明表示，非常嚴肅地對待所有歧視指控，希望乘客在乘坐美航航班時，都能獲得正面的體驗，團隊目前正在調查此事，因為這些指控並不反映公司核心價值及關愛乘客的宗旨。

美國航空 航班 體味

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