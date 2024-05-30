美銀高喊AI iPhone為「十年一遇」機會 將帶動多年換機動能

美銀證券公司分析師認為，即將問世、配備人工智慧（AI）效能的iPhone為「十年一遇」的機會，將帶動類似智慧手機剛問世時的多年換機動能，刺激蘋果股價更上層樓。

許多投資人預期，蘋果將在6月10日起的全球開發者大會（WWDC）公布AI相關訊息，可能就是AI iPhone。

美銀證券分析師莫罕（Wamsi Mohan）本月29日發布報告指出，「我們認為即將發表的AI效能手機（智慧iPhone，IntelliPhones）將帶動多年的換機潮，類似智慧手機問世所驅動的階躍（step function）提高」。

他說，目前智慧手機的安裝基數已超過40億支，「我們認為下一波換機潮將是十年一遇的事件」，這些AI智慧手機將提供更強的個人助理、語言處理、健康監控以及改善後的照相、安全、電池短里和擴增實境（AR）／虛擬實境（AR）體驗。

莫罕給予蘋果股票「買進」評級，股價目標價為230美元。蘋果股價29日收漲0.2%至190.29美元。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）日前也形容今年ＷＷDC將是「蘋果十年來最重要的活動」，「我們認為正被引進蘋果生態系的AI基數，將為服務和iPhone／硬體面向帶來充沛的變現機會」。他給予蘋果股票「優於大盤」評級，目標價275美元。