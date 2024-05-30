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中國管控產能 刺激鋁價再衝上兩年高點

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
倫敦鋁價30日盤中續衝上兩年新高，叩關每噸2,800美元。路透
倫敦鋁價30日盤中續衝上兩年新高，叩關每噸2,800美元。路透

在中國大陸管控鋁產能後，倫敦鋁價30日盤中續衝上兩年新高，叩關每噸2,800美元。

倫敦金屬交易所（LME）3個月鋁期貨一度漲1.1%至每噸2,799美元，為2022年6月來最高。上海交易最熱絡的鋁期貨行情也一度漲3%至每噸人民幣21,935元（3025.888美元），也是2022年3月來最高。銅價光是本季以來就狂漲近20%。

在綠能轉型提高銅鋁需求之際，中國大陸國務院29日印發「2024－2025年節能降碳行動方案」，將從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產能，重申將嚴格落實電解鋁產能置換計畫，並且嚴格新增有色金屬項目准入，鋁、氧化鋁、多晶矽、鋰電池新增產能的節能效益須達到產業先進水準。

上海 倫敦

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