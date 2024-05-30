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盲婚試愛+好聲音 Netflix傳正籌劃新的音樂競賽節目

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
The Netflix menu is shown on a screen in Pittsburgh, on Monday, Oct. 17, 2022. Netflix posted its third quarter results a few weeks before the company launches a cheaper version of its video streaming service that will include ads for the first time, a shift that the company is hoping will accelerate its growth again. (AP Photo/Gene J. Puskar)【作者：美國聯合通訊社，日期：2022-10-18，數位典藏序號：20221019040754285】
The Netflix menu is shown on a screen in Pittsburgh, on Monday, Oct. 17, 2022. Netflix posted its third quarter results a few weeks before the company launches a cheaper version of its video streaming service that will include ads for the first time, a shift that the company is hoping will accelerate its growth again. (AP Photo/Gene J. Puskar)【作者：美國聯合通訊社，日期：2022-10-18，數位典藏序號：20221019040754285】

華爾街日報報導，串流影視平台Netflix正在籌劃新的音樂競賽節目，效法「美國偶像」(American Idol)和「美國好聲音」(The Voice) 等收視長年不墜的熱門節目，試圖擴大內容的廣度，滿足近2.7億用戶的口味。

知情人士向華爾街日報透露，其中一個節目暫名為「組建樂團」(Building the Band)，由音樂人參加樂團試鏡，一同排練，但直到最後現場演出前，他們都不會碰面。就像「盲婚試愛」（Love Is Blind）遇上了「好聲音」。

另一個節目將由詞曲作者比賽，爭取替專業藝人寫歌的機會，就像NBC短命的流行樂實境秀節目Songland。

Netflix已經製播過幾個競賽節目，像「這是蛋糕？」，參賽者比賽做出外觀像日常物品的蛋糕；另外還有「魷魚遊戲實境秀」，以及熱門的「盲婚試愛」。Netflix也已經有一個音樂型的競賽節目「嘻哈王」，由著名藝人擔任評審，尋找有潛力的說唱明星。

觀眾對實境歌唱節目興緻不減，「美國好聲音」已持續播出了13年，「美國偶像」則進入第22個年頭。這類節目提供了收視保證、適合閤家觀看的內容，也有助吸引廣告主。Netflix 本月初表示，月付6.99美元有廣告的方案在全球已擁有4,000萬的月活躍用戶（MAU），將近是1月2,300萬用戶的兩倍。

Netflix積極製播適合追劇的內容，也希望能像「盲婚試愛」一樣，在不同國家都能比照推出的節目。

繼「魷魚遊戲實境秀」之後，Netflix也評估將更多劇本改編為實境競賽節目。據報導，Netflix正以「巧克力冒險工廠」為本製作競賽實境秀。

美國 華爾街日報 音樂

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