麥當勞稱一客大麥克餐破500元是「特例」 批媒體誇大漲幅

美聯社報導，麥當勞套餐價格近年節節攀升，引發網友熱議與媒體報導。但麥當勞經營高層對此出面反擊，認為這些說法誇大事實，傳聞一客大麥克套餐要價18美元（約台幣584元）是「特例」。

麥當勞美國總裁厄林格（Joe Erlinger）在公司網站發文表示，有報導稱自2019年以來，大麥克平均價格翻倍是錯誤的。麥當勞表示，2019年美國大麥克平均價格是4.39美元（約台幣142元），現在是5.29美元（約台幣172元），漲幅為20.5%。

厄林格承認，他和許多加盟業者對去年夏天一則有關康乃狄克州大麥克餐的推文感到沮喪，該餐點要價18美元，但厄林格稱這是「特例」。 他指出，加盟業者經營美國麥當勞95%的店面，並自行設定價格，但「努力將價格上漲的影響降到最低」。

美國麥當勞的大麥克套餐含漢堡、薯條和飲料，目前平均價格為9.29美元（約台幣301元）。

麥當勞也表示，一些產品的漲價幅度比大麥克更大。2019年，美國麥當勞中薯平均價格是2.29美元（約台幣74元），現為3.29美元（約台幣107元），漲幅44%。

麥當勞表示，過去5年所有菜單品項的平均價格調漲40%，以彌補勞力、紙張和食物成本平均40%的漲幅。這高於美國消費者整體物價，政府數據顯示，消費者物價自2019年12月以來漲幅為21%。

麥當勞在今年前三個月的店面客流量明顯減少，因為美國和其他主要市場的顧客感受通膨壓力，減少外出用餐次數。麥當勞因此承諾提供更多優惠活動。