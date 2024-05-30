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調查：蘋果用戶訂閱News+ 成長率輕鬆超車紐時等知名媒體

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果（Apple）執行長庫克2019年介紹News+新聞服務時的檔案照片。 路透
蘋果（Apple）執行長庫克2019年介紹News+新聞服務時的檔案照片。 路透

美國市場調研機構CIRP的調查顯示，蘋果裝置用戶中，訂閱蘋果新聞訂閱服務News+的訂戶成長率，已輕易超車訂閱紐約時報華爾街日報華盛頓郵報、新聞集團等知名老牌媒體。

CIRP在部落格發文指出，截至今年3月，蘋果裝置用戶所有訂閱新聞服務的用戶中，24%購買了News+，比率高於2020年的15%。CIRP的調查只針對iPhone與iPad等蘋果裝置用戶，沒有揭露調查的樣本數。

CIRP寫道：「四分之一的美國蘋果顧客，代表著數千萬名用戶，相對於個別新聞機構預期能靠自己吸引的訂人數而言，相當龐大。」

相較下，紐約時報同期（2020年至今年3月）以蘋果裝置用戶為基礎的訂戶比率，只從15%增加到17%，華爾街日報由8%成長到11%，華盛頓郵報由9%成長到11%。

蘋果News+服務也包含華爾街日報和華盛頓郵報的新聞內容，紐時則是2020年起不再加入蘋果的新聞服務，但旗下的運動新聞刊物The Athletic去年底宣布與蘋果合作。

蘋果News+在美國單獨訂閱的月費12.99美元，而內含News+服務的Apple One組合包每月訂閱費用為32.99美元。

蘋果的財報並未公布服務事業營收的細項，但過去幾年來服務事業營收持續穩健成長，上季增至創新高的238.7億美元。

紐約時報 華爾街日報 華盛頓郵報

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