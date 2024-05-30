Fed「高盛幫」官員+1：克里夫蘭聯準銀行總裁

美國克里夫蘭聯準銀行29日宣布，已選定高盛前合夥人貝絲‧哈瑪克（Beth Hammack）8月起接任總裁兼執行長，將接任預定6月底卸任、立場向來偏鷹的現任總裁梅絲特，成為第四位克里夫蘭聯準銀行女性總裁，也是最新一位出身高盛的Fed決策官員。

52歲的哈瑪克8日21日起將出任克里夫蘭聯準銀行總裁，一進入Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）就有決策投票權，她表示，能「為（Fed）第四個地區與國家服務，完成我們促成強大與穩定的經濟，讓所有美國人都有機會繁盛，是重大殊榮」。

梅絲特預定6月30日卸任，仍會參加6月11~12日的利率決策會議，並提供她對未來利率落點的預估。在哈瑪斯上任前這段時間，克里夫蘭聯準銀行總裁職責將由第一副總裁梅德暫代，包括出席7月決策會議。

哈瑪克1993年加入高盛，任職30年，資歷涵蓋金融、資本市場及風險管理，部分靠著和監管當局及政府機構往來的能力崛起，2010年成為合夥人，最近的職位為全球融資共同主管，在三個月前離開高盛。

克里夫蘭聯準銀行表示，哈瑪克在市場、以及市場和政府活動之間的互動有豐富歷練，也曾任由華爾街高層主管組成的財政借款顧問委員會（TBAC）主席。

哈瑪克加入FOMC，正值Fed正在評估降息時機的關鍵時刻。知名Fed觀察家、SGH總體顧問公司首席美國經濟學家戴伊認為，哈瑪克的過往經歷讓她能在Fed工作的核心議題發聲，也就是決策討論時考量到一般人的利益。

哈瑪克的貨幣政策立場尚不明

哈瑪克對貨幣政策的公開發言不多，Fed觀察家也不太清楚她對經濟的看法，但RBC資本市場公司美國利率策略主管葛溫預期，哈瑪克不會一開始就偏鴿或偏鷹，立場會隨情勢改變。梅絲特則是Fed最知名的鷹派官員之一，上周表示希望「再看到好幾個月」的數據顯示通膨下滑，再行降息。

哈瑪克也成為最新一位出身高盛的Fed決策官員，加入費城聯準銀行總裁哈克、明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里的行列。之前曾在高盛任職的前任官員，還包括達拉斯聯準銀行前總裁卡普蘭、紐約聯準銀行前總裁杜雷等人。

其他聯準銀行也在強化領導團隊的市場歷練，例如達拉斯聯準銀行總裁蘿根曾在紐約聯準銀行引領執行貨幣政策，聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩林曾在好幾檔投資基金以及紐約聯準銀行工作。

耶魯大學商學院研究副主管凱利認為，在Fed這個特別時刻，哈瑪克尤其適任，因為Fed正在縮減資產負債表、同時又要避免市場波動。但也有人認為這不是好事，布魯金斯研究所資深研究員克萊恩說，這項人事案加深了Fed和華爾街旋轉門問題的印象，尤其是高盛。

美國各地區聯準銀行總裁是在Fed理事會的監督下，領導技術上由成員銀行所擁有的半民間機構，12家地區聯準銀行各自受到從各自社區選出的董事會成員監督，總裁遴選流程則是由不在受Fed規範金融業者工作的董事管理，須經Fed批准。各地區聯準銀行總裁協助制定貨幣政策，及蒐集地方經濟資訊。

根據Fed最近年報，克里夫蘭聯準銀行總裁2022年薪資為45.46萬美元。