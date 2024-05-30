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與微軟車拼 Google承諾20億美元投資馬來西亞

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Google承諾在馬來西亞投資20億美元。路透
Google承諾在馬來西亞投資20億美元。路透

Google承諾在馬來西亞投資20億美元，包含該公司在該地區的首座資料中心和Google雲端服務的投資。

Google母公司Alphabet財務長波蕾特（Ruth Porat）在聲明中表示，這代表著Google在馬來西亞最大一筆的投資計畫。

科技巨擘近幾個月來陸續提高在東南亞的投資規模，承諾投入數十億美元，以便尋求新的成長機會。微軟、蘋果、輝達（Nvidia）的執行長都已造訪東南亞地區，制定策略計畫並會見國家領袖。

微軟執行長納德拉本月才表示，將在馬來西亞投資22億美元，微軟在印尼、泰國也有類似承諾。

微軟和Google正激烈競爭要當AI服務的領導業者，尋求客戶採用他們的產品。

Google表示，除了發展雲端運算服務外，也會支持學生和教育工作者的AI能力提升計畫。

東南亞 財務 馬來西亞

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