安謀為AI推出新晶片藍圖 攜手台積三星提升產品交付
安謀29日公布新的晶片藍圖與軟體工具，用於協助智慧手機處理AI任務，該公司同時也調整這些藍圖產品的交付方式，以便協助加速採用。
路透報導，安謀的技術驅動智慧手機崛起，在PC和資料中心領域也日益擴大成長，後二領域的晶片設計師已轉而聚焦能源效率。
安謀在周三為中央處理器（CPU）推出新設計，號稱更適合AI運作與新型繪圖處理器（GPU）。安謀也推出軟體工具，讓開發人員更容易在安謀晶片上執行聊天機器人與其他AI程式碼。
不過，最大的調整則是這些產品的銷售方式。在以往，安謀交付其技術的方式大多是交出規格化或抽象設計，交付後，晶片業者再把這些技術轉換成晶片的實體藍圖，但在決定數十億個電晶體要如何排列時，又是不小的任務。
至於新產品，安謀與台積電和三星電子合作，交付已經可以準備投入生產的實體設計藍圖。
安謀客戶業務線高級副總裁與總經理柏基（Chris Bergey）表示，安謀沒有試圖與客戶競爭，此舉是試圖協助他們能加速行銷，同時聚焦於PC和手機晶片的其他日益重要部分，例如能提供最佳AI表現的神經網路處理器（NPU）。
晶片的NPU環節已變得非常重要，微軟已表示，未來多數AI功能將無法在沒有此一環節的情況下運作。安謀目前並未供應用於手機和PC的NPU技術，而柏基表示，公司目標提供更多完成的設計，以便讓晶片業者能把他們的NPU技術添加在晶片上。
柏基說：「我們正在結合一個平台，讓這些加速器能夠更緊密結合。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言