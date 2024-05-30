摩根大通CEO：如果私募信用市場惡化 可能付出慘痛代價

摩根大通執行長戴蒙表示，私募信用領域可能會出問題，並警告尤其是當散戶也可以進入這個資產類別時，市場可能「為此付出慘痛代價」。

戴蒙周三在一場業界會議上表示，「你們想讓散戶也能購買這些流動性較低的產品嗎？答案是或許可以，但不要以為這沒有風險。散戶常會圍繞著問題打轉，會打電話給他們選區的參議員和國會議員」。

摩根大通在內銀行和規模1.7兆美元的私募信用業競爭，這行業像阿波羅全球管理公司之類的私募基金巨人交易規模愈來愈大，但銀行也想辦法分食這塊市場大餅。像摩根大通便撥出超過100億美元來直接放款，並爭取建立聯貸合作。據彭博報導，摩根大通資產管理部門也正尋找併購私募信用公司的機會。

戴蒙表示，摩根大通希望在貸款給客戶時不會獨厚特定產品，也和許多重要的私募信用公司合作。他表示，私募信用業中有的公司「相當高明」，但並非全是如此，市場上的問題往往是由「不良」公司引起的。

跡象顯示，私募信用市場的問題可能正在發酵。前Apollo合夥人Sachin Khajuria本月表示，隨著資金不斷湧入，直接放款業務開始出現裂痕。與此同時，穆迪上個月下調直接放款基金的信評展望，這些基金和貝萊德、KKR和橡樹資本（Oaktree Capital Management）在內幾個私募信用市場大咖都有關係。

戴蒙在致股東信中曾提到，私募信用業尚未經受市況不佳的考驗，而市況不佳時往往會暴露「新產品的弱點」。

戴蒙說：「我見過一些經過信用機構評價的交易，我不得不說對他們得到評級感到震驚。」「不禁令我想起抵押貸款」。