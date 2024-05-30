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高盛仍看好黃金、銅後市 估年底前可再大漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
高盛看好黃金今年底前還能再漲一波。 路透
高盛看好黃金今年底前還能再漲一波。 路透

高盛在最新的報告中仍然有選擇性地看好大宗商品後市，點名黃金、銅到年底前可有兩位數漲幅，石油的地緣政治風險溢價則是正在縮小。

高盛周三（29日）的報告指出，因需求穩定成長，工業金屬和黃金具備更多結構性的上漲空間。高盛說，基於新興市場央行以及亞洲家庭對黃金的強勁需求，預估年底前，金價可上漲14%至每英兩2,700美元。銅價在便宜替代品的有限庫存一旦耗盡後，就將重拾強勁漲勢，預期到年底前可再揚升15%至每噸1.2萬美元。

高盛認為布蘭特原油可維持在每桶75美元到90美元區間，不過仍然有看到來自地緣政治避險和滾動收益的淨多頭部位的價值。

至於天然氣，因為庫存水準仍在較高水準，高盛認為今年夏天美國與歐洲的天然氣價格，進一步上漲的空間有限。

庫存 金價 黃金

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