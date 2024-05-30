蘋果準備讓TV+ 登上Android裝置

蘋果（Apple）正在尋找一名資深工程師，協助開發一款供Android系統用的電視和體育app。此事表明蘋果絡於要將TV+ 服務引入競爭對手的智慧手機平台。

蘋果最近幾天發布的招聘訊息說，要找人領軍開發「有趣的新功能」，並「幫助建立一款app，給數百萬人用來觀賞電視和體育節目」。蘋果發言人謝絕置評。

此舉表明，蘋果想在視訊串流媒體領域搶得更多市占，原意把與Android的競爭擺一邊。蘋果很少為Google的Android系統開發軟體，因為它與蘋果iOS平台存在競爭關系。

Android系統將提供大量潛在觀眾。雖然蘋果在高端智慧手機市場占有主導地位，但全球有30多億台裝置使用Android操作系統。蘋果大約有22億台活躍裝置，其中大部分是iPhone。

2019年推出的TV+服務是蘋果回應Netflix或Disney+的舉措，該公司花費巨資為其提供原創內容，在2022年奧斯卡頒獎典禮上還贏得最佳影片獎，但很難估算到底有多少消費者接受了這項服務。蘋果從未透露過TV+服務有多少用戶或能帶來多少收入。