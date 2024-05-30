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日股開盤重挫2% 美期指跌幅擴大 道瓊跌約250點
受美股、美債周三下跌拖累，亞股今天開盤情勢不佳，日本股市日經225指數盤初下跌2%，美股三大期貨指數跌幅擴大。
在台灣時間今天約8時15分左右，道瓊期貨指數下跌約254點，跌幅0.66%；標普500指數期貨跌0.3%、那斯達克100指數期貨下跌0.4%。
日經225指數盤初重挫2%、南韓Kospi指數跌0.56%，港股期貨指數也顯示將開低。
美股三大指數周三全數收跌，道瓊指數跌1.1%、標普500指數跌0.7%、那斯達克綜合指數跌0.6%、費城半導體指數大跌1.9%。股市下跌，主因美國10年期公債殖利率連續第二天走高，升破4.6%，為一個月來高點，反映美國財政部標售的2年和5年期公債需求平淡。
較高的殖利率可能降低投資人願意為股票支付的本益比倍數、推高借貸成本、傷害消費者支出，並且讓國庫券和貨幣市場基金較具吸引力。
Miller Tabak +分析師馬利表示 ：「目前的『格局』很快就成為令人擔憂的問題。」「不僅美國的殖利率再次上升，而且世界其他地區的殖利率也在走高。對於以22倍本益比進行交易的股市而言，這不是好消息。」
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