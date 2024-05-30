歐洲央行動真格 史無前例地將對氣候行動不力的銀行處以罰款

歐洲央行即將採取史無前例的措施，對幾家長期在解決氣候變遷問題上行動不力的銀行處以罰款。

根據知情人士透露，多達四家銀行因為錯過了歐洲央行規定的最後期限、未評估其對氣候變遷影響的曝險，而面臨處罰。因消息未公開而要求匿名的知情人士表示，具體金額尚未敲定，可能在很大程度上是象徵性的。

但裁罰仍舊標示了直接監管100多家銀行的歐洲央行異常嚴厲之舉，要迫使銀行遵守氣候風險管理的規定。前歐洲央行銀行業監管負責人Andrea Enria在9月受訪時曾表示，該央行將採取此類裁罰作為提高資本要求的替代方案。

罰金每日增加，最高可達銀行日均收入的5%。舉例而言，對於一家年收入100億歐元的銀行，這意味在最糟情況下，每日罰款高達140萬歐元，儘管實際金額可能小得多。

知情人士表示，由於違規持續存在，些被點名裁罰的銀行正按日累計罰款。知情人士之一表示，歐洲央行也可能考慮能減免罰款的因素，這意味一些罰款有望被減少甚至消除。

歐洲央行的發言人不予置評。