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歐洲央行動真格 史無前例地將對氣候行動不力的銀行處以罰款

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐洲央行即將史無前例地對解決氣候變遷問題行動不力的銀行處以罰款。歐新社
歐洲央行即將史無前例地對解決氣候變遷問題行動不力的銀行處以罰款。歐新社

歐洲央行即將採取史無前例的措施，對幾家長期在解決氣候變遷問題上行動不力的銀行處以罰款

根據知情人士透露，多達四家銀行因為錯過了歐洲央行規定的最後期限、未評估其對氣候變遷影響的曝險，而面臨處罰。因消息未公開而要求匿名的知情人士表示，具體金額尚未敲定，可能在很大程度上是象徵性的。

但裁罰仍舊標示了直接監管100多家銀行的歐洲央行異常嚴厲之舉，要迫使銀行遵守氣候風險管理的規定。前歐洲央行銀行業監管負責人Andrea Enria在9月受訪時曾表示，該央行將採取此類裁罰作為提高資本要求的替代方案。

罰金每日增加，最高可達銀行日均收入的5%。舉例而言，對於一家年收入100億歐元的銀行，這意味在最糟情況下，每日罰款高達140萬歐元，儘管實際金額可能小得多。

知情人士表示，由於違規持續存在，些被點名裁罰的銀行正按日累計罰款。知情人士之一表示，歐洲央行也可能考慮能減免罰款的因素，這意味一些罰款有望被減少甚至消除。

歐洲央行的發言人不予置評。

氣候變遷 罰款 風險

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