美元指數創一個月來最大漲幅 日圓貶至四周來最低
美元指數周三創下4月以來最大漲幅，市場對通膨和美國高負債的疑慮打壓了資產價格。日圓兌美元貶至四個月來最低。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.5%至 105.122，創下4月12日來最大漲幅，一面受到月低美元企業買盤和部位平倉的拉抬。
美國10年期公債殖利率上漲6個基點至4.61%，2年期公債殖利率小幅上漲2個基點。繼周二的2年期和5年期美債標售需求不佳之後，周三發售440億美元的7年期公債發售結果亦乏善可陳。
日圓兌美元貶值0.3%至157.68，日圓兌英鎊從16年高點回升。
富瑞全球外匯主管Brad Bechtel說：「我認為美元/日圓將繼續走高，所有外幣兌日圓的貨幣對也是如此。」他說：「美元/日圓基本上正在悄悄向160日圓水平回升。」
聯準會（Fed）褐皮書調查顯示，自4月初以來，大多數轄區的經濟以「小幅或和緩」的速度擴張，消費者因物價上漲而減少購買。
摩根大通執行長戴蒙預警，私募信貸領域可能出現問題，市場將為此付出慘痛代價，尤其是當零售客戶可以接觸到該類資產之時。
歐元兌美元一度下跌0.5%至1.0801。
歐洲央行委員Martins Kazaks表示，下周預料啟動降息後，歐洲央行不應轉向降息「自動駕駛」模式。
英鎊兌美元貶值0.5%至1.2704，未能守住1.2800，創出4月30日以來最大跌幅。
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