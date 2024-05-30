金價收跌1% 受美元和美債殖利率上漲拖累 油價也收黑

國際油價周三（29日）收跌，因擔心美國汽油需求疲軟和經濟數據可能導致聯準會在更長時間內維持較高利率；黃金止步三連漲，因美元走強、美國公債殖利率上升和聯準會官員的鷹派發言打擊市場情緒。

油價收跌，跌幅在1%以內

布蘭特原油7月期貨下跌0.62美元，跌幅0.7%，結算價報每桶83.60美元；美國西德州原油7月期貨下跌0.60美元，跌幅0.8%，結算價報每桶79.23美元。

對勞動力市場持樂觀態度之際，美國消費者信心在連續三個月惡化後於5月意外好轉，但對通膨的擔憂依然存在，許多家庭預期明年利率將上升。

與此同時，對美國汽油需求的擔憂使汽油期貨價格維持在最近觸及的兩個月低位附近。

由於中東局勢緊張，且石油輸出國組織與盟國（OPEC+）減產，美國基準原油價格過去12個月上漲約14%。儘管如此，以色列和哈馬斯之間的衝突沒有對供應造成擾動，而且OPEC+之外的供應仍然充足，遏制了油價漲勢。

OPEC＋將於周日舉行線上會議，預期將把限產措施延長至今年下半年。這一預期有助西德州和布蘭特原油近日雙雙升逾100日移動均線。不過，OPEC+正面臨中國需求前景黯淡帶來的挑戰。中國自沙烏地和俄羅斯進口的原油也有減少。

金價收跌1%

現貨金價29日收盤跌0.98%至每英兩2,338.12美元；美國黃金期貨收低約0.6%，結算價報2,341.20美元。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：「美元指數小幅回升。另外，聯準會官員最近的發言也相當鷹派。美債殖利率繼續攀升。因此，這些不利因素對市場構成了很大的壓力。」

美元指數上漲0.4%，使得黃金對持有其他貨幣的投資者來說更加昂貴。指標美國10年期公債殖利率觸及至近一個月最高。

交易人士正關注將於周五公布的美國核心個人支出（PCE）物價指數報告，以獲得更多有關降息時機和規模的線索。PCE是聯準會青睞的通膨指標。

白銀上漲約0.2%，至每英兩32.16美元，上周曾創11年新高。

白金下跌超過2%，至每英兩1,040.75美元；鈀金跌約0.9%，至964.67美元。