石油巨擘沙烏地阿美最快周日宣布二次發行 融資可能破100億美元
根據知情人士透露，石油出口大國沙烏地阿拉伯正準備最快於周日正式啟動國營石油公司沙烏地阿美（SaudiAramco）的股票二次發行，可能融資超過100億美元。
因訊息尚未公開而要求匿名的知情人士表示，作為沙烏地阿美最大股東的沙國政府計畫在下周四之前進行累計投標以吸引投資者的興趣。知情人士稱此次股票發行已經非正式地吸引了中東和歐洲投資人總計逾100億美元的興趣。
知情人士表示發行期限尚未做出最終決定，包括交易規模在內的交易條款仍可能生變。沙烏地阿美沒有立即回應置評請求。
自今年初沙烏地阿拉伯傳出在考慮重啟沙烏地阿美增資以來，該公司股價已下跌約11%，本周觸及約一年來的最低水準。
沙烏地阿美上次增資是近五年前。當時沙國在全球有史以來規模最大的IPO中籌資近300億美元。
股票發行所得款項將用於重大舉措，以幫助沙國實現經濟多元化，擺脫對石油的依賴。沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德正推動諸如人工智慧、體育、旅遊業以及1.5兆美元的巨型沙漠城開發項目Neom。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言