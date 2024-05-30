石油巨擘沙烏地阿美最快周日宣布二次發行 融資可能破100億美元

根據知情人士透露，石油出口大國沙烏地阿拉伯正準備最快於周日正式啟動國營石油公司沙烏地阿美（SaudiAramco）的股票二次發行，可能融資超過100億美元。

因訊息尚未公開而要求匿名的知情人士表示，作為沙烏地阿美最大股東的沙國政府計畫在下周四之前進行累計投標以吸引投資者的興趣。知情人士稱此次股票發行已經非正式地吸引了中東和歐洲投資人總計逾100億美元的興趣。

知情人士表示發行期限尚未做出最終決定，包括交易規模在內的交易條款仍可能生變。沙烏地阿美沒有立即回應置評請求。

自今年初沙烏地阿拉伯傳出在考慮重啟沙烏地阿美增資以來，該公司股價已下跌約11%，本周觸及約一年來的最低水準。

沙烏地阿美上次增資是近五年前。當時沙國在全球有史以來規模最大的IPO中籌資近300億美元。

股票發行所得款項將用於重大舉措，以幫助沙國實現經濟多元化，擺脫對石油的依賴。沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德正推動諸如人工智慧、體育、旅遊業以及1.5兆美元的巨型沙漠城開發項目Neom。