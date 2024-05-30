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惠普PC營收睽違兩年恢復成長 預期AI PC拉抬明後年銷售

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
惠普（HP）公布上季營收高於預期，PC銷售兩年來首見成長，且企業開始升級PC。美聯社
惠普（HP）公布上季營收高於預期，PC銷售兩年來首見成長，且企業開始升級PC。美聯社

惠普（HP）公布的上季營收高於預期，因個人電腦（PC）銷售兩年來首見成長，且企業開始升級PC，為市場景氣回升增添樂觀訊號。該公司預期，AI PC對銷售的重大影響將在明年來臨。

惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）向巴隆周刊表示，企業正展開新的周期，「我們見到下半年有機會比我們以往所見情勢更強勁。」

惠普已推出為AI設計的許多產品，包括數據科學家可使用的AI工作站。不過，直到明年之前，都不會見到大量的AI PC銷售。

羅爾斯說：「AI的影響在本季將有限。根據我們對下半年整體PC出貨預估，大約10%將是AI PC。」他說，預期AI在2025年和2026年才會對銷售產生較大的影響，惠普預期AI PC在推出的三年後，出貨量占比會攀升至50%左右。

回顧上季，惠普整體營收下滑不到1%，至128億美元，優於分析師預估的126億美元；獲利8億美元，相當於每股盈餘82美分，這不計事業整頓和其他一次性非現金費用。

其中，PC部門上季營收成長3%至84.3億美元，高於分析師預期，而且逆轉從2022年5月來營收年比持續下滑的窘境，主要靠PC的商業銷售成長6%至62.4億美元。惠普表示，已從多項產業贏得重要交易，企業正進行PC升級，以便運作微軟Windows 11作業系統。

不過，PC的個人銷售比去年同期下滑3%至22億美元。

展望本季，惠普預估剔除一些項目後的每股盈餘78美分至92美分；分析師平均預估為85美分。

惠普股價在29日盤後多空拉鋸，稍後上漲近2%至每股33.43美元，截至收盤前的今年來累計漲幅9%，表現不如受惠於AI伺服器的同業戴爾。

科學家

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