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台積電ADR隨費半大跌3.2% 換算台股跌破千元關卡

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三大跌3.2%，收在154.34美元，較台北交易溢價縮為16.4%，換算台幣跌破1,000元關卡 。

美國股市周三下跌，結束一連二日漲勢，因美國新債標售需求平淡，導致美國公債殖利率繼續上漲。

道瓊工業指數下跌411.32點，收在38,441.54點，跌幅1.1%；標普500指數下跌39.09點，跌幅0.7%，至5,266.95點；那斯達克綜合指數下跌99.30點，跌0.6%，至16,920.58點。

費城半導體指數大跌1.9%。輝達（Nvidia）倒是繼續上漲0.8%，是費半唯一上漲的成分股。

台灣加權股價指數周三下跌195.91點，收在21,662.50點。台積電跌0.9%收在857元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 179.50 -2.29 163.00 10.12

中華電 CHT 124.63 -1.93 125.00 -0.30

台積電 TSM 997.44 -3.18 857.00 16.39

聯電 UMC 55.45 -3.27 55.90 -0.81

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

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