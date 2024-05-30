道瓊大跌411點 新債標售不佳推升殖利率 Nvidia照漲

美國股市周三下跌，結束一連二日漲勢，因美國新債標售需求平淡，導致美國公債殖利率繼續上漲。

道瓊工業指數下跌411.32點，收在38,441.54點，跌幅1.1%；標普500指數下跌39.09點，跌幅0.7%，至5,266.95點；那斯達克綜合指數下跌99.30點，跌0.6%，至16,920.58點。

美國10年期公債殖利率從周二的 4.542% 上揚至 4.623%，這是 4 月 30 日以來的最高水準。繼周二的2年期和5年期美債標售需求不佳之後，周三發售440億美元的7年期公債發售結果亦乏善可陳。

費城半導體指數大跌1.9%，台積電ADR大跌3.2%。輝達（Nvidia）上漲0.8%。

Centre American Select Equity 基金經理人James Abate說：「公債殖利率繼續上升，這給股市帶來了壓力......這是不穩定、參差不齊的復甦走勢的延續。」

Fed發布褐皮書後，美股保持頹勢。調查顯示，從4月初到5月中，美國景氣持續擴張，但在消費者需求趨弱的情況下，企業對未來的看法更加悲觀，同時通膨繼續以溫和的速度上升。

Plurimi Wealth LLP投資長 Patrick Armstrong認為，「事實證明，美國通膨比Fed所希望的更顯膠著，我們預計本周PCE指數的公布會強化Fed今年夏季不會降息的觀點」。

Marathon Oil 同意讓康菲石油(ConocoPhillips) 以171 億美元的併購後大漲 8.4%。

航空股下跌，隨夏季旅行季迫近，美國航空(American Airlines)卻下修業績展望，股價下跌超過13%。

Salesforce盤後大跌超過15%，該公司公布的業績和第2季營收預測均低於預期。該股周三收盤上漲0.7%。