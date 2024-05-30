輝達股價飆…市值逼近蘋果 有望突破3兆美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）自上周公布財報以來，股價三個交易日大漲20%。 (路透)
AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）自上周公布財報以來，股價三個交易日大漲20%。 (路透)

特斯拉執行長馬斯克傳要大舉採購輝達（NVIDIA）AI晶片，激勵輝達28日收盤股價大漲7%。輝達自上周公布財報以來，三個交易日飆漲20%，市值更逼近蘋果，有望成為史上第三家市值突破3兆美元的企業。

日前已有分析師喊出，到2030年時，輝達市值將衝上10兆美元。輝達股價29日美股早盤開低走高，漲0.4%。

輝達與蘋果市值走勢
輝達與蘋果市值走勢

截至28日收盤，輝達股價為1,139美元，市值為2.848兆美元，而蘋果市值為2.913兆美元。根據道瓊市場數據的資料，這代表兩家公司市值差距為658億美元，為2009年1月20日以來的最小差距。

輝達市值飆高速度非常驚人。去年此時，輝達市值還不到1兆美元；三個月前，它的市值還不到2兆美元。不過，輝達在2023年6月13日市值衝破1兆美元，達成第一個里程碑，接著在今年3月1日收盤突破2兆美元大關，成為最快從市值1兆美元突破2兆美元的企業。

若輝達市值要達到3兆美元大關，股價必須達到1,200美元。今年來，輝達股價已上漲130%。

輝達過去三個交易日累計上漲約20%，市值一口氣大增約4,700億美元。輝達上周預測第2季營收將達到約280億美元，超越市場預期，也向投資人發出訊號，暗示AI運算相關股票的兇猛漲勢還沒有放緩。

最新的利多是，馬斯克的AI新創公司xAI向投資人籌得60億美元資金，根據外媒The Information報導，馬斯克目標是串聯大量輝達H100繪圖處理器（GPU）晶片，構建xAI的超級電腦。

Cantor Fitzgerald分析師穆斯（CJ Muse）表示，這項消息讓投資人信心增強，相信AI晶片支出將延續，且輝達的財報徹底打消該公司晶片需求今年可能陡降的疑慮。

I／O Fund科技分析師金迪格（Beth Kindig）28日接受CNBC訪問時說，輝達股價將從現有水準再漲258%，並預估該公司在2030年時，市值攀抵10兆美元。她幾天前接受彭博電視採訪時，也提出類似的看法。

金迪格認為，新一代的Blackwell架構GPU、Cuda軟體平台、以及車用市場的業務，將為輝達開啟下一波凌厲漲勢。她預估，Blackwell架構的GPU，將超越上一代的晶片H100，帶來更多的收入。

AI 晶片 輝達

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