接棒ChatGPT技術 OpenAI訓練新模型啟動

OpenAI 28日宣布，開始訓練新的旗艦AI模型，將接棒聊天機器人ChatGPT所使用的GPT-4技術；該公司董事會並新設安全與保全委員會，負責在未來90天內評估OpenAI技術的處理與保障，由執行長奧特曼及三位董事共同主持。

訓練新的AI模型可能需數月甚至數年，訓練完成後往往得再做幾個月測試、微調，這意味下個新模型問世，或許要等至少九個月到一年。

OpenAI說，會設立新的安全委員會來探討如何應對新模型和未來科技所構成的風險，力圖改善相關政策和程序來維護科技安全，新安全政策可能在夏末或秋季設置。該委員會成員包括執行長奧特曼，以及董事會成員泰勒（Bret Taylor）、塞里格曼（Adam D’Angelo）、丹吉羅（Nicole Seligman）。

事實上，OpenAI原本就有個安全團隊「Superalignment」，只是在不久前解散。而該團隊的負責主管雷克（Jan Leike），28日宣布加入OpenAI的競爭對手Anthropic。

顯然這家公司背後有不為人知的祕辛。OpenAI前董事會成員托納（Helen Toner）日前在「The TED AI Show」的播客上就透露，她認為奧特曼不老實，身為該公司的董事會，也都是在2022年11月ChatGPT推出後，才在推特上知道這個產品，事前完全不知情。對奧特曼的不信任，便是奧特曼去年11月突然被趕下台的原因。

托納說，奧特曼沒告訴董事會他擁有OpenAI創投基金的控制權，而且他屢次對該公司安全流程提供不精確的資訊。托納還提到，在她發表一篇研究文章、惹怒了奧特曼後，她就被奧特曼針對，「山姆（奧特曼的名字）開始對其他董事成員撒謊，為的就是把我踢出董事會」。

最後董事會決定要引入一名新的執行長，他們認為要背著奧特曼做。托納說：「我們所有人都非常清楚，一旦山姆發現我們做的事情可能不利於他，就會使出渾身解數，阻撓董事會」。