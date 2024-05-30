美國航空下修Q2財測

美國航空（American Airlines）以定價能力轉弱為由，下修本季財報展望，嚇壞投資人，拖累該公司股價29日早盤重挫13%，達美航空（Delta）與聯合航空（United Airlines）也走低。

美國航空28日估計，第2季單位營收最多將年減6%，跌幅高於先前估計的3%，而調整後每股盈餘也降至1~1.15美元，低於原估的1.15~1.45美元。該公司28日並宣布商務長拉加（Vasu Raja）將於下月卸除職務，未說明去職原因。

今年夏季預料是美國航空產業歷來最繁忙的月份之一，美國航空在此時調降展望，意味在這個旺季前景黯淡。在美國航空調降獲利展望後，聯合航空28日重申，本季經調整後每股盈餘將在3.75~4.25美元間。

彭博行業研究（BI）分析師佛格森說，美國航空的營收遜於其他傳統航空業者，似乎是該公司提供較多低價機票，座艙營收因而減少。

美國航空執行長伊索姆29日又說，今年下半年的運能成長幅度將削減，從上半年約8%年增幅，下降至3.5%左右。他也說，會在短期內採取一系列的改變措施。

歐美航空公司先前預料，今年夏季的機票價格將飆漲，不料發現疫後的報復性旅遊熱潮降溫，如今民眾對旅行預算更加斤斤計較。

歐洲廉航業者瑞恩航空執行長歐萊瑞上周說，儘管運能受限，但夏日高峰期的機票價格，可能持平或略高，迫使業者降價。