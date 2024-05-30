聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國航空下修Q2財測

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國航空（American Airlines）以定價能力轉弱為由，下修本季財報展望，嚇壞投資人，拖累該公司股價29日早盤重挫13%，達美航空（Delta）與聯合航空（United Airlines）也走低。

美國航空28日估計，第2季單位營收最多將年減6%，跌幅高於先前估計的3%，而調整後每股盈餘也降至1~1.15美元，低於原估的1.15~1.45美元。該公司28日並宣布商務長拉加（Vasu Raja）將於下月卸除職務，未說明去職原因。

今年夏季預料是美國航空產業歷來最繁忙的月份之一，美國航空在此時調降展望，意味在這個旺季前景黯淡。在美國航空調降獲利展望後，聯合航空28日重申，本季經調整後每股盈餘將在3.75~4.25美元間。

彭博行業研究（BI）分析師佛格森說，美國航空的營收遜於其他傳統航空業者，似乎是該公司提供較多低價機票，座艙營收因而減少。

美國航空執行長伊索姆29日又說，今年下半年的運能成長幅度將削減，從上半年約8%年增幅，下降至3.5%左右。他也說，會在短期內採取一系列的改變措施。

歐美航空公司先前預料，今年夏季的機票價格將飆漲，不料發現疫後的報復性旅遊熱潮降溫，如今民眾對旅行預算更加斤斤計較。

歐洲廉航業者瑞恩航空執行長歐萊瑞上周說，儘管運能受限，但夏日高峰期的機票價格，可能持平或略高，迫使業者降價。

機票 票價 美國航空

延伸閱讀

皇家禮炮21年馬球系列第六代 邁阿密限定版發行

加深台美關係 美訪問團議員：推動「與台灣同一陣線法案」

遭美國列黑名單 陸企如何求轉運？改名後繼續在美做生意

應讓烏克蘭用西方武器攻打俄國？馬克宏、蕭茲都同意

相關新聞

輝達股價飆…市值逼近蘋果 有望突破3兆美元

特斯拉執行長馬斯克傳要大舉採購輝達（NVIDIA）AI晶片，激勵輝達28日收盤股價大漲7%。輝達自上周公布財報以來，三個...

美公債殖利率衝一個月高點 攀抵4.6%

美國公債殖利率29日升抵5月來最高，帶動德國和日本公債殖利率走揚，價格反向走低，因為美國財政部標售的2年期和5年期公債需...

熱浪效應…越南用電創高 蘋果、三星供應鏈面臨斷電危機

越南單日用電量28日創新高，促使越南國營公用事業公司呼籲家家戶戶、辦公室和工廠共體時艱，同心協力節約能源以降低用電量，但...

中日同意恢復兩國執政黨之間定期會談

日本政府官員29日表示，中國和日本同意恢復兩國執政黨之間的定期會談，這是六年來的第一次。

日核電機組 獲准延役20年

日本關西電力公司營運的高濱核電廠3號機及4號機，29日獲准最長延役20年，在明年將屆服役40年的「大限」前獲延役。日本先...

美油氣業整併潮再一樁 石油巨頭康菲收購馬拉松

美國石油巨頭康菲公司（ConocoPhillips）29日說，將以規模225億美元的換股交易（承接54億美元債務），收購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。