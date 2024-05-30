瞄準歐洲市場 福斯擬開發平價電動車

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

歐洲最大汽車製造商福斯（VW）28日宣布，將為歐洲市場開發售價只要2萬歐元（約新台幣70萬元）的電動車，預計在2027年首度亮相。

福斯執行長布魯莫（Oliver Blume）發布新聞稿說：「這是產自歐洲、為歐洲而造的入門級電動車。在此過程中，我們將結合對歐洲作為工業基地、歐洲工業政策，最終以歐洲客戶的利益為重的明確承諾。」

此計畫命名為「ID.1」，目的在對抗中國大陸來勢洶洶的進口車。福斯表示，此項目將高度依賴歐洲本地化，如此也有助於縮短零組件的運輸路線，進而減少排放。

上周，福斯表示，歐洲汽車業有兩到三年的時間來為競爭威脅做準備，並警告汽車業正面臨危急存亡之秋。

福斯品牌負責人雪佛（Thomas Schaefer）表示，儘管售價較低，規劃中的入門級車型仍將在技術、設計和質量方面訂下標準。

售價 福斯 電動

延伸閱讀

攜手德國經濟辦事處舉辦交通安全闖關園遊會 台灣福斯集團提升兒童交通安全意識

福斯將開發售價僅70萬元的平價電動車 對抗大陸進口車

不讓廉價大陸電動車進口 拜登政府列舉4大原因

因應ID.4、ID.5快充需求　馳諾瓦科技攜手台灣福斯打造首座極速充電站！

相關新聞

輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%

隨科技股賣壓湧現，美股三大指數29日早盤全面下挫，道瓊工業指數挫跌逾300點，輝達早盤一度跌近2%。

別有目的？三星最大工會發動罷工 員工間互相猜忌「引內鬥」

南韓三星電子的最大工會29日宣布，將發動公司55年歷史上的首次罷工，但據三星公司和工會的主管表示，這項行動正引發員工之間...

航運價飆 彭博：傳亞洲40呎櫃急單 下月運價翻倍達1萬美元

彭博資訊報導，企業憂慮中國大陸商品將遭加稅，也害怕美國港口壅塞，因而大舉下單，推升運價。據航運商和出口業者流傳的報價，亞...

輝達股價飆…市值逼近蘋果 有望突破3兆美元

特斯拉執行長馬斯克傳要大舉採購輝達（NVIDIA）AI晶片，激勵輝達28日收盤股價大漲7%。輝達自上周公布財報以來，三個...

美公債殖利率衝一個月高點 攀抵4.6%

美國公債殖利率29日升抵5月來最高，帶動德國和日本公債殖利率走揚，價格反向走低，因為美國財政部標售的2年期和5年期公債需...

熱浪效應…越南用電創高 蘋果、三星供應鏈面臨斷電危機

越南單日用電量28日創新高，促使越南國營公用事業公司呼籲家家戶戶、辦公室和工廠共體時艱，同心協力節約能源以降低用電量，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。