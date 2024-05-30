美油氣業整併潮再一樁 石油巨頭康菲收購馬拉松

美國石油巨頭康菲公司（Conoco Phillips）29日說，將以規模225億美元的換股交易（承接54億美元債務），收購同業馬拉松石油公司，以擴展在頁岩油領域的布局，成為油氣產業整併潮的最新案例。

路透報導，根據這項收購協議，每持有一股馬拉松石油股票，可換得0.255股的康菲股份，與馬拉松石油28日收盤價相比，溢價幅度達14.7%。受此消息激勵，馬拉松石油29日早盤大漲8.9%，康菲同日早盤挫跌逾3%。這項交易預計在今年第4季完成。

康菲收購馬拉松石油後，將得以擴展在美國頁岩油領域的布局，觸角遍布德州到北達科他州，甚至取得遠至赤道幾內亞的油氣資產。美國油氣產業在過去兩年歷經一波整併潮，2023年是相關併購案數一數二熱絡的一年，累計交易規模高達2,500億美元，隨著生產商看旺未來的油氣需求，以及股市持續上攻，這股熱潮也延續到今年。

馬拉松石油今年第1季的原油產量為每日18.1萬桶，比去年同期下滑2.7%，其業務遍布北達科他州的巴肯盆地、德州的二疊紀盆地與伊格爾福特盆地，這些盆地是打算增加庫存油氣業者的頭號目標。

康菲表示，預計在交易完成後的第一個完整年度，成本和資本協同運行率達到5億美元。

其他油氣業者也正透過併購追求產量成長。在去年10月，埃克森美孚以620億美元併購Pioneer Natural Resources，加快了二疊紀盆地的整併潮。同月稍晚，雪佛龍也以約530億美元同意收購赫斯。

康菲近年來已擴大布局二疊紀盆地，例如以130億美元收購Concho Resources，並以95億美元收購殼牌在當地的資產。

不過，油氣產業的整併行動，也引來監管機關緊盯。例如美國聯邦貿易委員會（FTC）正檢視數起數十億美元的交易案，包括與雪佛龍、Diamondback Energy、西方石油、Chesapeake Energy有關的案子。

在生技領域也出現一起併購案。根據路透報導，美國藥廠默沙東（Merck & Co.）29日表示，同意以多達30億美元的價碼，收購眼科藥物開發商EyeBio。默沙東同意先支付13億美元，若未來達到特定里程碑，最多還會付17億美元。