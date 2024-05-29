憂Fed罹患「通膨腦」輕症...克魯曼呼籲6月就降息 別再拖了

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。路透
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國通膨率在2021年至2022年扶搖直上，一反數十年低通膨走勢，令許多人驚愕不已，所以不難理解為何近來通膨已大幅降下來，至今仍有觀察家警告1970年代停滯性通膨夢魘將重現。

較難理解的是，財經評論員持續把每個經濟問題歸咎於通膨妖怪作祟，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文，稱這種症狀為「通膨腦」。他擔心，美國聯準（Fed）可能受此影響，以致讓利率維持在太高水準太久。

「通膨腦」症狀發作兩實例

克魯曼說，最近有兩個「通膨腦」症狀發作的實例。

第一個例子是，本月密西根大學發布消費者信心指數初值，顯示5月消費者信心大幅降低，消費者舉出諸多因素導致信心降低，但媒體評論幾乎全都歸咎於（未來一年和未來五年）通膨預期竄升。但5月終值發布後，原先公布的通膨預期升幅大致消失。消費者信心仍明顯下滑，但密大新聞稿指出，主因是對勞動市場和利率的顧慮，而不是通膨疑慮。

另一例是，Target、沃爾瑪等大型零售業者最近宣布調降產品價格。零售商之所以降價，想必是因為預見需求疲軟得令人憂心。許多報導卻把降價描述成通膨的一種症狀--假定通膨削弱消費者的購買力。但克魯曼指出，事實是，自2022年夏季以來，美國工資增速已超前通膨。或許，需求減弱另有其因。

這兩個例子都顯示，評論員似乎決定把一切問題怪罪於通膨，卻漠視其他可能的顧慮和風險。

ECB即將降息vs.Fed按兵不動

全世界最舉足輕重的央行是Fed，其次是歐洲央行（ECB）。新冠肺炎疫情爆發和俄羅斯侵略烏克蘭後，這兩大央行都卯足全力抗通膨。

但如今，隨著大西洋兩岸通膨顯著降溫，ECB看來6月6日可望啟動降息，但幾乎沒人認為Fed會在6月11日至12日的決策會議中決議降利率。差別在哪？

歐洲衡量通膨的「消費者物價調和指數」（HICP）過去一年來只攀升2.4%，接近ECB的2%通膨目標。

美國的消費者物價指數（CPI）因為包括屋主約當租金（OER），無法與歐洲的HICP直接比較。美國勞動統計局（BLS）縱有發布美國HICP估計數據，4月數據尚未出爐，但克魯曼依據消費者物價資料推估為2.5%，幾乎跟歐洲沒兩樣。

況且Fed也明白，居住成本大致是評估通膨壓力的落後指標。那麼，Fed為何降息意願遠不及ECB？主因是今年第1季美國通膨數據一連三個月比預期「熱」。然而，克魯曼認為，官方數據是否充分經過季節效應調整（例如眾多企業傾向在年初時節調漲價格），以及涉及金融服務價格等技術細節，都可能導致年初通膨升溫的錯覺。

Fed面臨兩大風險：通膨回升vs.經濟衰退

克魯曼表示，他無法確定今年初通膨回升是否真是統計上的錯覺，但Fed此時為經濟導航必須在兩種風險之間作衡量：太快降息可能助長通膨復熾，太慢降息可能使經濟被高利率壓垮。

密大消費者信心調查和大型零售商降價，加上就業市場景氣走軟的跡象，或許指向第二種風險。克魯曼擔心Fed罹患「通膨腦」輕症，以至於太聚焦於第一種風險，卻輕忽第二種風險。

克魯曼表示，假如由他決定，他會在下個月小幅降息。然而，照目前情況看來，Fed似乎受之前或許有誤導之嫌的通膨數據影響，可能至少等到7月、待更多數據出爐之後，才會降息。

他寫道：「但我真的真的希望，Fed別再等了。我們承擔不起Fed通膨腦症狀發作的後果。」

Fed 消費者 通膨

延伸閱讀

遭美國列黑名單 陸企如何求轉運？改名後繼續在美做生意

澳洲上月CPI上揚3.6% 是5個月來最高 降息可能要等15個月後

永續期 留意風險

通膨太可怕！「促銷豆漿」一次漲10元 他驚呼：從沒買過那麼貴

相關新聞

輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%

隨科技股賣壓湧現，美股三大指數29日早盤全面下挫，道瓊工業指數挫跌逾300點，輝達早盤一度跌近2%。

別有目的？三星最大工會發動罷工 員工間互相猜忌「引內鬥」

南韓三星電子的最大工會29日宣布，將發動公司55年歷史上的首次罷工，但據三星公司和工會的主管表示，這項行動正引發員工之間...

航運價飆 彭博：傳亞洲40呎櫃急單 下月運價翻倍達1萬美元

彭博資訊報導，企業憂慮中國大陸商品將遭加稅，也害怕美國港口壅塞，因而大舉下單，推升運價。據航運商和出口業者流傳的報價，亞...

一文看懂拜登調高大陸EV關稅的眉角：作秀罷了

美國總統拜登領導的政府即將大幅提高自中國大陸進口電動車的關稅。根據巴隆周刊（Barron's）解析，此舉幾乎不影響到美國的任何人。

Z世代社會新鮮人 不妨先避開大城市

美國今年大學畢業的Z世代，或許會覺得到主要大城市闖一闖會是個明智選擇。畢竟，大城市是財富生成產業繁榮滋長的地方。

快降息了 小摩建議「這類股」抱起來

投資人追捧輝達（Nvidia）在內的AI概念股推動那斯達克指數創下歷史新高，但有專家認為市場即將轉變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。