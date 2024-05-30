美公債殖利率衝一個月高點 攀抵4.6%

美國公債殖利率29日升抵5月來最高，帶動德國和日本公債殖利率走揚，價格反向走低，因為美國財政部標售的2年期和5年期公債需求平淡，加上聯準會（Fed）一名官員表示，並未完全排除繼續升息的可能性。美股29日早盤也下挫，道瓊指數一度跌逾300點，跌幅約0.8%。

美債殖利率28日全面上漲，基準的10年期公債殖利率上漲超過8個基點。當天同日標售69億美元的2年期公債和70億美元的5年期公債。AmeriVet Securities美國利率交易和策略主管法拉尼羅表示，美國連假儘管已放完，市場交投仍清淡，再加上一天內有兩件標售。

10年期美債殖利率走勢

紐約29日早盤，10年期美債殖利率再升約5個基點，攀抵4.6%，是5月來最高；德國10年期公債殖利率升至2.64%，也站上一個月高點，日本10年期公債殖利率一度升至1.08%，改寫2011年12月來新高。

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里28日表示，Fed的政策立場是限制性的，但決策者並未完全排除進一步升息的可能性。同日經濟研究聯合會公布的5月美國消費者信心數據，升至102，意外出現四個月來首次上升，受訪者對商業環境和勞動力市場的看法變得不再那麼悲觀；4月數據上修至97.5，5月的預期指標則創去年7月來最大漲幅。

在利率可能居高不下的疑慮之下，今年債市大受震盪，10年期公債殖利率一度從2月的低點上漲超過90個基點。交易員被迫將3月開始降息超過150個基點的預期，減為今年底僅有一次1碼（25個百分點）的降息。如今，有量化基金開始做空5至10年期美國公債，鑒於物價居高不下，押注今年利率會維持不變。

Catalyst/Millburn避險策略基金正賣出公債期貨，同時買進短期票據和公司債。他們預估，市場可能高估Fed降息的可能性，同時也可能忽略美國赤字不斷擴大，對較長期殖利率帶來的壓力。

Catalyst基金投資長米勒指出，「Fed很可能推不了他們口中的降息。目前還不清楚，要怎麼在不導致通膨回升的情況下降低利率。」

米勒也認為，美國政府的舉債規畫，也給債市帶來壓力。國會預算處2月公布的預估顯示，到2034年，預算赤字將從今年的1.58兆美元增至2.56兆美元。米勒說：「從長遠來看，這確實會推高利率。」