日核電機組 獲准延役20年
日本關西電力公司營運的高濱核電廠3號機及4號機，29日獲准最長延役20年，在明年將屆服役40年的「大限」前獲延役。日本先前已有六座核電機組獲准延役，因此至今共有八座機組最長可服役60年。
中央社報導，原子力規制委員會29日舉行例會，確認核子反應爐等重要設備沒有問題，認為關西電力公司有能力維持機組設備功能到服役60年，所以做出同意延役決定。高濱核電廠3號機及4號機從1985年開始運轉。
日本2011年3月發生福島第一核電廠核子事故後，修法明定核電機組服役年限為「原則40年」，但如果經過核能安全當局審查通過，最長可延役20年。
儘管日本政府當年宣示，核電機組最長延役到60年是「極為例外」，但目前所有電力公司共提出八座機組延役申請，全數都獲准。根據日本日前通過將在2025年6月實施的新制度，核電機組只要在原子力規制委員會審查等情況下停機，都將被排除在服役年限內，因此未來核電機組實質服役年限有可能超過60年。
在此之前，獲准最長延役到60年的六座機組，分別是關西電力公司的高濱核電廠1號機和2號機、美濱核電廠3號機、日本原子力發電東海第二核電廠機組，及九州電力公司川內核電廠1號機和2號機。加上最新獲准的兩個機組，日本至今共有八座核電機組獲准延役到60年；如果看未來十年，還有14座機組將面臨服役40年「大限」。
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