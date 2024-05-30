熱浪效應…越南用電創高 蘋果、三星供應鏈面臨斷電危機

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
熱浪來襲造成越南全國用電量激增，28日首度飆上10億千瓦時（kWh），創歷史新高紀錄。 （路透）
熱浪來襲造成越南全國用電量激增，28日首度飆上10億千瓦時（kWh），創歷史新高紀錄。 （路透）

越南單日用電量28日創新高，促使越南國營公用事業公司呼籲家家戶戶、辦公室和工廠共體時艱，同心協力節約能源以降低用電量，但同時保證今年不至於發生電力短缺問題。

彭博資訊29日報導，強烈熱浪來襲造成越南全國各地電力消耗量激增，28日首度飆上10億度（kWh），創歷史新高紀錄。光是北部地區用電量就已大增，但尚未超越先前最高水準。

越南電力集團（EVN）於是發布聲明，大聲疾呼籲請用電戶持續自動自發，採取節電措施。

該公司表示，如果熱浪不止，越南北部用電量可能進一步攀高。不過，該公司主管表示，該區現在並無缺電之虞。EVN說，儘管電力消耗量創新高紀錄水準，全國各大電力公司發電產能尚未全開。

越南北部是蘋果供應商、三星電子工廠和其他大型製造商的聚集地，去年夏季用電需求激增，曾導致大規模電力中斷。

路透本月稍早曾報導，為避免去年夏季停電事件重演，越南官員呼籲當地製造業者自主節電，蘋果供應商鴻海據悉也「被鼓勵」要節約用電。

越南副總理黎明慨（Le Minh Khai）上周表示，今年不太可能發生像去年那般衝擊越南的斷電危機，因為一條連結北部與中部的500千伏特（KV）輸電線路，可望在6月底前啟用。

EVN促請用戶把冷氣機溫度設定在至少攝氏26度，並且儘量避免同時使用多種高功率電器，尤其是在當地早上11點到下午3點以及晚間7點到11點的尖峰時段。今年4月時，這家公用事業公司也曾籲請用戶配合採取節約用電措施。

另外，越南政府29日公布一系列數據，越南5月通膨率比去年同期上升4.44%，更加逼近政府設定的上限4.5%；5月出口額年增15.8%，達到328.1億美元，主要是電子和智慧手機出貨大增，而進口年增29.9%，達338.1億美元，因而出現10億美元的貿易逆差。

越南5月智慧手機出口比去年同期大增50.6%，達到44億美元，電子產品出口額則年增31.5%，成為59億美元。

熱浪 節電 越南

延伸閱讀

至善耕耘偏鄉幼兒照顧 越南中部山區老師來台取經

國宴級主廚越南上菜 台式熱炒三天兩千人捧場

就是不想當兵！役男躲到越南外婆家不歸國 法官判4月

台北動物園傳繁衍好消息 極危越南鷴寶寶萌樣曝光

相關新聞

輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%

隨科技股賣壓湧現，美股三大指數29日早盤全面下挫，道瓊工業指數挫跌逾300點，輝達早盤一度跌近2%。

別有目的？三星最大工會發動罷工 員工間互相猜忌「引內鬥」

南韓三星電子的最大工會29日宣布，將發動公司55年歷史上的首次罷工，但據三星公司和工會的主管表示，這項行動正引發員工之間...

航運價飆 彭博：傳亞洲40呎櫃急單 下月運價翻倍達1萬美元

彭博資訊報導，企業憂慮中國大陸商品將遭加稅，也害怕美國港口壅塞，因而大舉下單，推升運價。據航運商和出口業者流傳的報價，亞...

熱浪效應…越南用電創高 蘋果、三星供應鏈面臨斷電危機

越南單日用電量28日創新高，促使越南國營公用事業公司呼籲家家戶戶、辦公室和工廠共體時艱，同心協力節約能源以降低用電量，但...

一文看懂拜登調高大陸EV關稅的眉角：作秀罷了

美國總統拜登領導的政府即將大幅提高自中國大陸進口電動車的關稅。根據巴隆周刊（Barron's）解析，此舉幾乎不影響到美國的任何人。

Z世代社會新鮮人 不妨先避開大城市

美國今年大學畢業的Z世代，或許會覺得到主要大城市闖一闖會是個明智選擇。畢竟，大城市是財富生成產業繁榮滋長的地方。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。