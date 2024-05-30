熱浪效應…越南用電創高 蘋果、三星供應鏈面臨斷電危機

越南單日用電量28日創新高，促使越南國營公用事業公司呼籲家家戶戶、辦公室和工廠共體時艱，同心協力節約能源以降低用電量，但同時保證今年不至於發生電力短缺問題。

彭博資訊29日報導，強烈熱浪來襲造成越南全國各地電力消耗量激增，28日首度飆上10億度（kWh），創歷史新高紀錄。光是北部地區用電量就已大增，但尚未超越先前最高水準。

越南電力集團（EVN）於是發布聲明，大聲疾呼籲請用電戶持續自動自發，採取節電措施。

該公司表示，如果熱浪不止，越南北部用電量可能進一步攀高。不過，該公司主管表示，該區現在並無缺電之虞。EVN說，儘管電力消耗量創新高紀錄水準，全國各大電力公司發電產能尚未全開。

越南北部是蘋果供應商、三星電子工廠和其他大型製造商的聚集地，去年夏季用電需求激增，曾導致大規模電力中斷。

路透本月稍早曾報導，為避免去年夏季停電事件重演，越南官員呼籲當地製造業者自主節電，蘋果供應商鴻海據悉也「被鼓勵」要節約用電。

越南副總理黎明慨（Le Minh Khai）上周表示，今年不太可能發生像去年那般衝擊越南的斷電危機，因為一條連結北部與中部的500千伏特（KV）輸電線路，可望在6月底前啟用。

EVN促請用戶把冷氣機溫度設定在至少攝氏26度，並且儘量避免同時使用多種高功率電器，尤其是在當地早上11點到下午3點以及晚間7點到11點的尖峰時段。今年4月時，這家公用事業公司也曾籲請用戶配合採取節約用電措施。

另外，越南政府29日公布一系列數據，越南5月通膨率比去年同期上升4.44%，更加逼近政府設定的上限4.5%；5月出口額年增15.8%，達到328.1億美元，主要是電子和智慧手機出貨大增，而進口年增29.9%，達338.1億美元，因而出現10億美元的貿易逆差。

越南5月智慧手機出口比去年同期大增50.6%，達到44億美元，電子產品出口額則年增31.5%，成為59億美元。