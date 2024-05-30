中日同意恢復兩國執政黨之間定期會談

日本政府官員29日表示，中國和日本同意恢復兩國執政黨之間的定期會談，這是六年來的第一次。

路透報導，日本自民黨幹事長茂木敏充與訪問東京的中共中央對外聯絡部部長劉建超，達成了上述協議。

出席會談的自民黨議員伊藤達也告訴記者，劉建超「明確要求重啟日中執政黨交流協議會，茂木幹事長表示同意」。

公明黨議員西田實仁也證實了恢復交流的決定。

伊藤補充說，關於會談如何以及何時開始的細節尚未敲定。

日本自民黨和公明黨與中國共產黨，大致每年舉辦一次「日中執政黨交流協議會」，但上一次已是2018年的事。

劉建超29日稍早還會晤了日本首相岸田文雄以及外相上川陽子。

岸田對劉建超表示，他希望與中國建立穩定和建設性的關係，政黨間的交流對發展兩國關係非常重要。

中國、日本和南韓才於26至27日在首爾舉行峰會，法國世界報報導，此次峰會雖然沒有能夠達成某種形式的協議，但還是讓因新冠疫情和國際局勢緊張而陷入困境的中日韓三邊合作，得以重新啟動。