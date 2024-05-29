輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%

隨科技股賣壓湧現，美股三大指數29日早盤全面下挫，道瓊工業指數挫跌逾300點，輝達早盤一度跌近2%。

道瓊工業指數早盤跌1%、標普500指數跌0.8%、那斯達克指數跌0.7%。費城半導體指數跌1.6%、台積電ADR大跌近3.5%。

輝達早盤一度跌近2%，目前跌幅收斂到1.4%，為上周發布財報以來股價首度下挫，輝達在過去三個交易日累計跳漲約20%。其他科技股早盤也承受賣壓，特斯拉、字母、微軟、Meta股價均下挫。

美國航空下調第2季的營收展望，拖累股價暴跌近15%，西南航空股價也下跌逾5%。Dick's體育用品上季獲利強勁並上修財測，激勵股價大漲逾12%。

標普500指數約450檔成分股下挫、其中11個產業全數下跌，顯示股市的廣泛疲態。道瓊工業指數30檔成分股中，也有超過三分之二挫跌。

美國10年期公債殖利率連續第二日攀揚，繼昨（28）日觸及引發股市疑慮的4.5%後，今日再升至4.57%。美國財政部標售公債，但需求疲弱，引發美債殖利率上升。