快訊

黃仁勳又逛台北知名夜市 今晚「加碼」帶上張忠謀夫婦

輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%

輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達發布財報以來首跌，引發美股29日早盤下挫。路透
輝達發布財報以來首跌，引發美股29日早盤下挫。路透

科技股賣壓湧現，美股三大指數29日早盤全面下挫，道瓊工業指數挫跌逾300點，輝達早盤一度跌近2%。

道瓊工業指數早盤跌1%、標普500指數跌0.8%、那斯達克指數跌0.7%。費城半導體指數跌1.6%、台積電ADR大跌近3.5%。

輝達早盤一度跌近2%，目前跌幅收斂到1.4%，為上周發布財報以來股價首度下挫，輝達在過去三個交易日累計跳漲約20%。其他科技股早盤也承受賣壓，特斯拉、字母、微軟、Meta股價均下挫。

美國航空下調第2季的營收展望，拖累股價暴跌近15%，西南航空股價也下跌逾5%。Dick's體育用品上季獲利強勁並上修財測，激勵股價大漲逾12%。

標普500指數約450檔成分股下挫、其中11個產業全數下跌，顯示股市的廣泛疲態。道瓊工業指數30檔成分股中，也有超過三分之二挫跌。

美國10年期公債殖利率連續第二日攀揚，繼昨（28）日觸及引發股市疑慮的4.5%後，今日再升至4.57%。美國財政部標售公債，但需求疲弱，引發美債殖利率上升。

ADR 成分股 指數 科技股 美股 輝達

延伸閱讀

輝達創天價市值逼近蘋果 黃仁勳身價達1000億美元

台積電領先大陸、美國多少？機構爆真相「最短只剩2年」

Nvidia又噴了 三天猛漲20%、市值奔向3兆美元將超越蘋果

台股為何狂漲？網曝「黃仁勳的功勞」：台積電破千前都會噴

相關新聞

輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%

隨科技股賣壓湧現，美股三大指數29日早盤全面下挫，道瓊工業指數挫跌逾300點，輝達早盤一度跌近2%。

別有目的？三星最大工會發動罷工 員工間互相猜忌「引內鬥」

南韓三星電子的最大工會29日宣布，將發動公司55年歷史上的首次罷工，但據三星公司和工會的主管表示，這項行動正引發員工之間...

航運價飆 彭博：傳亞洲40呎櫃急單 下月運價翻倍達1萬美元

彭博資訊報導，企業憂慮中國大陸商品將遭加稅，也害怕美國港口壅塞，因而大舉下單，推升運價。據航運商和出口業者流傳的報價，亞...

一文看懂拜登調高大陸EV關稅的眉角：作秀罷了

美國總統拜登領導的政府即將大幅提高自中國大陸進口電動車的關稅。根據巴隆周刊（Barron's）解析，此舉幾乎不影響到美國的任何人。

Z世代社會新鮮人 不妨先避開大城市

美國今年大學畢業的Z世代，或許會覺得到主要大城市闖一闖會是個明智選擇。畢竟，大城市是財富生成產業繁榮滋長的地方。

快降息了 小摩建議「這類股」抱起來

投資人追捧輝達（Nvidia）在內的AI概念股推動那斯達克指數創下歷史新高，但有專家認為市場即將轉變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。