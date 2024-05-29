輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%
隨科技股賣壓湧現，美股三大指數29日早盤全面下挫，道瓊工業指數挫跌逾300點，輝達早盤一度跌近2%。
道瓊工業指數早盤跌1%、標普500指數跌0.8%、那斯達克指數跌0.7%。費城半導體指數跌1.6%、台積電ADR大跌近3.5%。
輝達早盤一度跌近2%，目前跌幅收斂到1.4%，為上周發布財報以來股價首度下挫，輝達在過去三個交易日累計跳漲約20%。其他科技股早盤也承受賣壓，特斯拉、字母、微軟、Meta股價均下挫。
美國航空下調第2季的營收展望，拖累股價暴跌近15%，西南航空股價也下跌逾5%。Dick's體育用品上季獲利強勁並上修財測，激勵股價大漲逾12%。
標普500指數約450檔成分股下挫、其中11個產業全數下跌，顯示股市的廣泛疲態。道瓊工業指數30檔成分股中，也有超過三分之二挫跌。
美國10年期公債殖利率連續第二日攀揚，繼昨（28）日觸及引發股市疑慮的4.5%後，今日再升至4.57%。美國財政部標售公債，但需求疲弱，引發美債殖利率上升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言