德媒：英特爾德國1奈米廠恐延誤 補助和環保法規卡關
科技網站Tom's Hardware報導，據德國報社Volksstimme的消息，英特爾位於德國馬德堡近郊的Fab 29.1、Fab29.2廠，仍在等候歐盟批准補助款。儘管倘若英特爾動作夠快，新廠仍有望在2027年底或2028年初上線，但該公司已預計，投產時間或許會延到2029~2030年。
Fab 29.1、Fab29.2廠原定2023年上半動工，補助延誤已使開工日期延至2024年夏天。但由於歐盟當局至今尚未核准99億歐元的補助，加上設廠地點有高品質黑土，依法須小心移除，並重新使用。施工日期再次順延至2025年5月。
報導指出，這兩廠原本預計在2027年稍晚啟用，可能會生產1.4奈米、1奈米製程晶片。英特爾通常會在上半年擴大生產客戶端個人電腦（PC）的新品，並在下半年發布。Fab 29.1、Fab 29.2廠可能用於生產2028年下半問市的產品，要是新廠在2028年中準備就緒，英特爾雖然有時間增產，但時程會相當吃緊。
Volksstimme報導並描繪出更黯淡的前景，指出英特爾如今預料，兩廠施工時間可能得花四到五年，投產時間或許得延到2029~2030年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言