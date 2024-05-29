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德媒：英特爾德國1奈米廠恐延誤 補助和環保法規卡關

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
據德國報社Volksstimme的消息，英特爾位於德國馬德堡近郊的Fab 29.1、Fab29.2廠，仍在等候歐盟批准補助款，或許會延後投產。路透
據德國報社Volksstimme的消息，英特爾位於德國馬德堡近郊的Fab 29.1、Fab29.2廠，仍在等候歐盟批准補助款，或許會延後投產。路透

科技網站Tom's Hardware報導，據德國報社Volksstimme的消息，英特爾位於德國馬德堡近郊的Fab 29.1、Fab29.2廠，仍在等候歐盟批准補助款。儘管倘若英特爾動作夠快，新廠仍有望在2027年底或2028年初上線，但該公司已預計，投產時間或許會延到2029~2030年。

Fab 29.1、Fab29.2廠原定2023年上半動工，補助延誤已使開工日期延至2024年夏天。但由於歐盟當局至今尚未核准99億歐元的補助，加上設廠地點有高品質黑土，依法須小心移除，並重新使用。施工日期再次順延至2025年5月。

報導指出，這兩廠原本預計在2027年稍晚啟用，可能會生產1.4奈米、1奈米製程晶片。英特爾通常會在上半年擴大生產客戶端個人電腦（PC）的新品，並在下半年發布。Fab 29.1、Fab 29.2廠可能用於生產2028年下半問市的產品，要是新廠在2028年中準備就緒，英特爾雖然有時間增產，但時程會相當吃緊。

Volksstimme報導並描繪出更黯淡的前景，指出英特爾如今預料，兩廠施工時間可能得花四到五年，投產時間或許得延到2029~2030年。

奈米 德國 歐盟 英特爾

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