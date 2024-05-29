聽新聞
test
0:00 / 0:00
航運價飆 彭博：傳亞洲40呎櫃急單 下月運價翻倍達1萬美元
彭博資訊報導，企業憂慮中國大陸商品將遭加稅，也害怕美國港口壅塞，因而大舉下單，推升運價。據航運商和出口業者流傳的報價，亞洲出貨的40呎貨櫃急件，下月運價最高達1萬美元，約比當前的現貨價高出一倍。
法國達飛海運（CMA CGM）已宣布，亞洲至歐洲北部的運價，6月下半為每FEU（40呎櫃）7,000美元，遠高於目前的約5,000美元。這家全球第三大貨櫃航運業者並說，6月上半運價在6,000~6,500美元之間，急件則在7,500~10,000美元間。
紅海危機延燒超過五個月，導致航運運能吃緊，貨櫃航運業努力滿足歐美的攀升需求。而進口商擔心港口壅塞與罷工、及中國大陸商品將遭加稅，擴大拉貨，也推升運價。
物流科技公司飛協博（Flexport）主管尼爾森表示，業者改變庫存策略，以因應更長的前置時間、及不斷改變的航運模式。有些公司甚至雙重下單，或增加下單量，以確保艙位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言