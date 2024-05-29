快訊

黃仁勳又逛台北知名夜市 今晚「加碼」帶上張忠謀夫婦

輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

航運價飆 彭博：傳亞洲40呎櫃急單 下月運價翻倍達1萬美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
彭博資訊報導，據航運商和出口業者流傳的報價，亞洲出貨的40呎貨櫃急件，下月運價最高達1萬美元。路透
彭博資訊報導，據航運商和出口業者流傳的報價，亞洲出貨的40呎貨櫃急件，下月運價最高達1萬美元。路透

彭博資訊報導，企業憂慮中國大陸商品將遭加稅，也害怕美國港口壅塞，因而大舉下單，推升運價。據航運商和出口業者流傳的報價，亞洲出貨的40呎貨櫃急件，下月運價最高達1萬美元，約比當前的現貨價高出一倍。

法國達飛海運（CMA CGM）已宣布，亞洲至歐洲北部的運價，6月下半為每FEU（40呎櫃）7,000美元，遠高於目前的約5,000美元。這家全球第三大貨櫃航運業者並說，6月上半運價在6,000~6,500美元之間，急件則在7,500~10,000美元間。

紅海危機延燒超過五個月，導致航運運能吃緊，貨櫃航運業努力滿足歐美的攀升需求。而進口商擔心港口壅塞與罷工、及中國大陸商品將遭加稅，擴大拉貨，也推升運價。

物流科技公司飛協博（Flexport）主管尼爾森表示，業者改變庫存策略，以因應更長的前置時間、及不斷改變的航運模式。有些公司甚至雙重下單，或增加下單量，以確保艙位。

物流 紅海 貨櫃

延伸閱讀

全球均溫在2023年達到歷史高點 中央大學研究氣候變遷

緯創已接GPU急單、估值還便宜？大摩目標價喊破160元

航運抗跌 新興爆量大漲、長榮一度衝上227.5元

長榮、萬海齊喊缺船缺櫃…海運價勁揚 第3季旺上加旺

相關新聞

輝達發布財報以來首跌！美股道瓊早盤跌逾300點 台積電ADR挫3.5%

隨科技股賣壓湧現，美股三大指數29日早盤全面下挫，道瓊工業指數挫跌逾300點，輝達早盤一度跌近2%。

別有目的？三星最大工會發動罷工 員工間互相猜忌「引內鬥」

南韓三星電子的最大工會29日宣布，將發動公司55年歷史上的首次罷工，但據三星公司和工會的主管表示，這項行動正引發員工之間...

航運價飆 彭博：傳亞洲40呎櫃急單 下月運價翻倍達1萬美元

彭博資訊報導，企業憂慮中國大陸商品將遭加稅，也害怕美國港口壅塞，因而大舉下單，推升運價。據航運商和出口業者流傳的報價，亞...

再創高溫紀錄！印度新德里氣溫飆到50.5度

印度首都新德里的氣溫29日飆到攝氏50.5度，創下當地最高溫紀錄。

德媒：英特爾德國1奈米廠恐延誤 補助和環保法規卡關

科技網站Tom's Hardware報導，據德國報社Volksstimme的消息，英特爾位於德國馬德堡近郊的Fab 29...

越南用電破紀錄…電力公司籲「共體時艱」節電 但掛保證不會缺電

越南單日用電量28日創新高，促使越南國營公用事業公司呼籲家家戶戶、辦公室和工廠共體時艱，同心協力節約能源以降低用電量，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。