航運價飆 彭博：傳亞洲40呎櫃急單 下月運價翻倍達1萬美元

彭博資訊報導，企業憂慮中國大陸商品將遭加稅，也害怕美國港口壅塞，因而大舉下單，推升運價。據航運商和出口業者流傳的報價，亞洲出貨的40呎貨櫃急件，下月運價最高達1萬美元，約比當前的現貨價高出一倍。

法國達飛海運（CMA CGM）已宣布，亞洲至歐洲北部的運價，6月下半為每FEU（40呎櫃）7,000美元，遠高於目前的約5,000美元。這家全球第三大貨櫃航運業者並說，6月上半運價在6,000~6,500美元之間，急件則在7,500~10,000美元間。

紅海危機延燒超過五個月，導致航運運能吃緊，貨櫃航運業努力滿足歐美的攀升需求。而進口商擔心港口壅塞與罷工、及中國大陸商品將遭加稅，擴大拉貨，也推升運價。

物流科技公司飛協博（Flexport）主管尼爾森表示，業者改變庫存策略，以因應更長的前置時間、及不斷改變的航運模式。有些公司甚至雙重下單，或增加下單量，以確保艙位。