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越南用電破紀錄…電力公司籲「共體時艱」節電 但掛保證不會缺電

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
強烈熱浪來襲造成越南全國各地電力消耗量激增，28日首度飆上10億kWh，創歷史新高。圖為胡志明市。彭博資訊
強烈熱浪來襲造成越南全國各地電力消耗量激增，28日首度飆上10億kWh，創歷史新高。圖為胡志明市。彭博資訊

越南單日用電量28日創新高，促使越南國營公用事業公司呼籲家家戶戶、辦公室和工廠共體時艱，同心協力節約能源以降低用電量，但同時保證今年不至於發生電力短缺問題。

彭博資訊29日報導，強烈熱浪來襲造成越南全國各地電力消耗量激增，28日首度飆上10億千瓦時（kWh），創歷史新高紀錄。光是北部地區用電量就已大增，但尚未超越先前最高水準。

越南電力集團（EVN）於是發布聲明，大聲疾呼籲請用電戶持續自動自發，採取節電措施。

該公司表示，如果熱浪不止，越南北部用電量可能進一步攀高。不過，該公司主管表示，該區現在並無缺電之虞。EVN說，儘管電力消耗量創新高紀錄水準，全國各大電力公司發電產能尚未全開。

越南北部是蘋果供應商、三星電子工廠和其他大型製造商的聚集地，去年夏季用電需求激增，曾導致大規模電力中斷。路透本月稍早曾報導，為避免去年夏季停電事件重演，越南官員呼籲當地製造業者自主節電，蘋果供應商鴻海據悉也「被鼓勵」要節約用電。

停電 熱浪 節電 越南

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