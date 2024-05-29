做多銅價獲利了結時候到了？法興建議改做多這類股
今年初美國通膨比預期強，助漲大宗商品行情，特別是工業金屬，法國興業銀行（SocGen）追蹤的工業金屬今年來已飆漲79%，銅價表現尤強亮眼。
但法興策略師團隊認為，「做多銅價、放空油價」交易的氣數已盡。
MarketWatch報導，法興策略師團隊在最新發表的研究報告中指出，隨著投資人紛紛增持部位，銅期貨價格如今已高得牽強，繼續做多銅價的風險已升高，「我們認為現在是獲利了結的適當時刻」。
法興策略師並建議投資人，轉而「做多礦業股」、「放空能源股」。
這群策略師解釋：「儘管銅是能源長期轉型趨勢的代表商品，就景氣循環而言，我們的需求驅動指標，像是法興全球景氣循環和法興亞洲出口，都持續呈現好轉跡象，顯示加碼礦業股並減碼能源股未來有強勁報酬可期。目前金屬價格上漲，顯示礦業公司每股盈餘（EPS）動能轉捩點就在前方。」
法興策略師也推薦所謂的「綠通膨」概念股，料將因為24種抗暖化所需關鍵金屬的需求激增或供應下滑，而從中受益。
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